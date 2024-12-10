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▲今年好幾個颱風襲台，其中康芮以強颱姿態登陸，強風襲擊，讓市區大量路樹倒塌。（圖／記者陳明安攝）

▲2024年Google 搜尋快速竄升總榜。（圖／官方提供）

▲台灣拳后林郁婷在巴黎奧運為台灣打下一面金牌。（圖／中華奧會提供）

▲2024年Google 搜尋快速竄升台灣運動員榜單。（圖／官方提供）

▲中信兄弟周思齊9月在台北大巨蛋正式引退，當時在退休賽後向全場球迷致意，場面相當感人。（圖／記者葉政勳攝 ）

▲2024年Google 搜尋快速竄升台灣棒球選手榜單。（圖／官方提供）

Google 今（10）日公布台灣 2024 年度「搜尋」排行榜，帶大家一同回顧今年台灣民眾在 Google 上熱搜的話題焦點。除了揭曉「十大快速竄升關鍵字」，因應今年運動賽事熱潮，同步公布「十大快速竄升台灣運動員」與「十大快速竄升台灣棒球選手」榜單。地震成為冠軍，第10名是世界棒球 12 強賽，不到一個月的時間就進入榜單。觀察 2024 年十大快速竄升關鍵字，現大家依然關心天災、政治、投資理財、運動賽事等議題。其中，「地震」和「颱風」位居關鍵字榜首和第二名，顯示今年地震規模大、餘震多，颱風災情也更嚴重，促使大家更想瞭解這些事件對生活的影響。政治方面，2024 年適逢台灣與美國總統大選，加上政治人物的相關調查持續演進，「柯文哲」與「美國總統大選」也因此登上關鍵字前五名。 此外，台灣股市在今年創下歷史新高，加上民眾受到高股息的吸引，使得 ETF 產品關鍵字也榜上有名。在生活娛樂方面，演唱會售票平台「拓元」的搜尋激增，反映台灣民眾對演唱會的熱情，尤其周杰倫、張惠妹等天王天后登上全新的舞台更掀起搶票熱潮；台灣電影《周處除三害》獨特的歷史典故和創新敘事手法，在海外也創下票房佳績，成為快速竄升第一名的台灣電影。同時，體育賽事也備受關注，例如在巴黎奧運中，30 名台灣選手為台灣帶回 7 面獎牌，以及台灣棒球睽違多年在國際賽事封王，都引發熱烈討論，反映台灣民眾多元的休閒活動和關注焦點。國際賽事吸引人，但台灣運動員背後的故事更令人好奇。例如「林郁婷」不畏資格爭議；「李洋」、「王齊麟」在球場上展現絕佳默契「郭婞淳」笑看勝敗，不斷追求突破的運動家精神；「周天成」和「陳念琴」戰勝疾病，；以及「莊智淵」20多年來對桌球的堅持與傳承。這些運動員的故事，讓大眾看見了他們在光環背後的付出與堅持。棒球是台灣民眾熱愛的運動之一，今年在大巨蛋開幕、世界棒球 12 強賽台灣奪冠、熱門啦啦隊應援曲等話題的推波助瀾下，台灣棒球選手的搜尋熱度攀升。其中，球員的生涯動態備受關注，「周思齊」和「潘威倫」的退休，讓球迷們透過搜尋重溫他們的經典戰役與輝煌成就。世界棒球12強賽的冠軍隊員「陳傑憲」、「林家正」、「林昱珉」與「曾頌恩」，憑藉在賽事中的精彩表現、勵志的個人特質與故事，成為全台民眾熱議的焦點。