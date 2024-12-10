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▲羅志祥潮牌鞋店昨日開幕，被問到想不想跟四大天王隊友合體，小豬笑說應該很難。（圖／記者朱永強攝）

▲「四大天王」的陳顯政離開演藝圈後轉戰房仲業，已經是兩家店的老闆。（圖／陳顯政臉書）

▲陳顯政（左1）今年2月過年時還有跟羅志祥（右2）及其他友人一起碰面吃飯。（圖／陳顯政臉書）

45歲男星羅志祥過去和歐漢聲、陳顯政、陳霆叡（原名陳中威）組成團體「四大天王」出道，昨（9）日羅志祥潮牌鞋店開幕，被問到四大天王有沒有機會合體時，羅志祥笑說應該很難，更透露前隊友陳顯政「現在是房屋仲介大佬」，不適合被員工看到他跳舞。據悉，陳顯政轉當房仲後擁有2家店面，單月最高收入達200萬，相當驚人。近期男團Energy合體復出創造不少話題，1996年也曾組男團「四大天王」出道的羅志祥，昨日被問到想不想再跟其他團員合體，他笑說除了自己跟歐漢聲還在演藝圈外，陳顯政、陳霆叡早就淡出，現在再跳《Cha Cha舞池》可能會有點突兀。羅志祥也透露陳顯政目前是房屋仲介大佬，過年拜年時還有碰面過。轉戰房仲業的陳顯政如今已46歲，其實他過去也曾出面受訪，透露退出演藝圈後為了維持收入，跟哥哥一起學做房地產，在2010年結婚前，陳顯政說自己曾一個月賣出8套房子，單月實賺200萬元；有了結婚基金，他後續也送上千萬婚房和老婆求婚成功，現在是夫妻一起經營自己的房仲品牌，名下有2間公司。而綽號「小黎明」的陳霆叡退出演藝圈後則改行賣牛肉麵，羅志祥回憶，他曾在2011年高雄演唱會上，邀請團員一起合體表演，但當時並未獲得太大反響，因此他認為觀眾或許對他們已經沒有興趣了。