我是廣告 請繼續往下閱讀

美國股市本週開局不順，遇到逢高了結的賣壓，輝達又因為遭到反壟斷調查的影響下跌逾2%，拖累四大指數昨（9）日全數走低，拖累台北股市今（10）日開盤下跌44.99點、來到23228.26點，失守5日線，隨後雖然一度翻紅，最高來到23329.01點，可惜也是曇花一現，在權值股領跌下，盤中最低一度來到23071.57點，午盤下跌170.58點或0.73%，來到23102.67點。大盤跳水翻黑，中小型股走勢也同於大盤，櫃買指數開盤上漲0.04點、來到260.51點，盤中最高來到261.66點，隨後遇壓走低，盤中最低來到258.29點，午盤下跌1.77點或0.68%，來到258.7點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：神達、陽明、富喬、長榮航、新光金；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、神達、鴻海、世芯-KY、陽明。權值股跌多漲少，權王台積電盤下以1070元開出、下跌5元，隨後一路走低，午盤來到最低價位1060元、下跌15元或1.4%；鴻海也同步走低，以193元開出後，雖然盤中一度回到平盤價195元，不過仍敵不過賣壓，最低來到192元，午盤下跌2.5元或1.28%，來到192.5元；權值股內只有聯發科表現強勁，雖然開在盤下1315元，隨後有買單挹注，盤中成功翻紅，午盤上漲20元或1.51%，來到1345元。