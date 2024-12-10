我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 張惠妹（右）於8日在周杰倫（左）大巨蛋演唱會上嗨唱〈三天三夜〉，引發周圍民眾反映明顯有感輕微震動，對此大巨蛋建商單位遠雄集團3點聲明回應「請歌迷放心，大巨蛋經得起三天三夜，但務必小心注意步伐安全」。（圖／翻攝自張惠妹臉書）

▲台北大巨蛋建商單位遠雄集團向《NOWnews今日新聞》回應相關爭議，表示「請歌迷放心，大巨蛋經得起三天三夜，但務必小心注意步伐安全」，同時強調大巨蛋結構安全性、音場及震動頻率均在合格規範內。（圖／翻攝自台北大巨蛋臉書）

歌手周杰倫一連四天台北大巨蛋演唱會8日迎來最終場，請來重量級嘉賓五月天，連坐在台下的張惠妹也被拱站起身開唱，帶來〈三天三夜〉經典嗨歌，讓現場3.8萬歌迷一起「跳起來」，氣氛嗨翻天。然而，如今傳出當晚該處新仁里里長吳建德接獲民眾反映，明顯有感輕微震動，相關單位台北市政府體育局、環保局及張惠妹經紀人陳鎮川皆表示「沒有接獲檢舉；沒有聽說」，記者稍早也致電吳建德里長求證，截至截稿時間為止尚未收到回覆。對此，遠雄巨蛋公司向《NOWnews今日新聞》回應3點說明，表示「請歌迷放心，大巨蛋經得起三天三夜」，強調大巨蛋結構安全性、音場及震動頻率均在合格規範內。遠雄集團表示，「周杰倫8日演唱會中，看台區部分歌迷反應感受晃動，由於體育館為鋼結構構造，特性是強度高、韌性佳，剛性較小」，而上層看台區為大懸臂鋼構造，設計時已考量完整結構設計，並在看台下設置支撐用之拉、壓鋼管，藉以提升結構安全性，另外，「經計算上層看台區滿載，若觀眾平均體重為100公斤，同步跳動所產生的變位最大值約在3.75公分，在合理安全的範圍內，沒有結構安全疑慮」，不過仍提醒歌迷勿倚靠欄杆欣賞演出，「請歌迷放心，大巨蛋經得起三天三夜，但務必小心注意步伐安全」。至於周遭環境音場及震動疑慮，遠雄集團也表示，「關於演場會音場對周遭環境影響，大巨蛋隔音規格為45dB，場館內有設有吸音棉、吸音膜及吸音板等相關措施，不管是球賽應援或演唱表演，音場皆符合規範」，且觀察過去幾場大型賽事，人數及應援音場，都不小於演場會，並沒有接獲附近居民反映。遠雄也強調，後續將結合技術單位持續觀測，必要時與活動主辦方研擬因應作為。