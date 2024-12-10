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果陀劇場將印度經典電影《三個傻瓜》首次改編為音樂劇，成為領先全球，台灣獨家的創舉。此齣音樂劇改編結合果陀劇場深厚的製作功力，與台灣最頂尖的藝術創意，透過音樂與戲劇的完美結合，加上強大的卡司陣容，將為觀眾帶來全新生命之旅。寶萊塢神作《三個傻瓜》印度首映時，不僅創造金氏世界紀錄印度電影最高票房收入，其幽默感人且發人深省的故事在30多個國家感動熱映，以1億3千萬美元的票房佳績掀起全球熱潮，這部喜劇電影讓人笑中帶淚，也重新思考教育的意義。此齣音樂劇《三個傻瓜》的卡司陣容星光熠熠，入圍金馬獎與台北電影獎最佳女主角、也兩度拿下金鐘主持人獎的李霈瑜(大霈)，第一次跳戰人生第一個音樂劇。兩度入圍電視金鐘獎，在戲劇與音樂方面都有傑出表現的蔡昌憲，接到演出邀請才利用育兒的空檔，半夜獨自觀看電影《三個傻瓜》，看完後，他被劇情深深感動落淚。這次聶雲特別排除萬難參與演出，為了就是不要錯失亞洲首次將這部作品以音樂劇的形式搬上舞台的機會。楊奇煜則是在《三個傻瓜》電影上映時便進戲院支持，對劇情感同身受，特別能體會男主角藍丘的心情。而身為音樂劇界的實力派男演員的竺定誼目前也在台藝大任教，為下一代表演藝術人才的教育努力，因此對於《三個傻瓜》體現的教育理念讓他深感認同。本劇導演，同時也是果陀劇場創辦人兼藝術總監的梁志民表示：「這是一個屬於台灣的創舉，能率先完成全球首部《三個傻瓜》的音樂劇改編，我們深感驕傲，這不僅是文化的交流，更是藝術的突破。」果陀劇場誠摯邀請大家共同見證這歷史性的一刻，感受台灣劇場界的創意與活力。果陀劇場《三個傻瓜》音樂劇2025年5月起將全台巡迴台北、台南、高雄和台中，更多演出資訊請密切留意果陀劇場官網。