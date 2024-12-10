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▲《拳上2024》將在12月21日開打，主秀將由「亞洲統神」張嘉航（左）對戰知名網紅「蹦闆」呂育銓（右）。（圖／記者朱永強攝）

▲《拳上2024》將在12月21日於台北小巨蛋展開，「亞洲統神」張嘉航與「蹦闆」呂育銓對決最受矚目。（圖／《拳上2024》官方提供）

《The Cage 拳上 2024》將在12月21日開打，其中備受矚目的無非是亞洲統神張嘉航與蹦闆的巔峰對決，對此統神還特別做了3個月的拳擊特訓，昨（9）日晚上更開直播和網友展示訓練成果，網友也問教練統神的練習情況，沒想到教練當場出賣統神，直言只有統神會說不練了，讓網友哭笑不得直呼：「太偷懶！」對此也有其他蹦闆的粉絲嗆聲：「被蹦闆打死不意外。」統神昨晚在「17LIVE」開了1小時的直播，展示他這幾個月來的訓練成果，沒想到慘被教練出賣，就連統神都笑稱：「只有我說不練，沒有教練說不練。」讓網友傻眼直言：「太偷懶！」而網友也不斷拿統神和蹦闆比較，讓統神在節目中先嗆聲：「蹦闆等死吧！」統神分析自己的拳擊力道、技巧、最關鍵的體能，都略勝蹦闆一籌，對自己非常有自信，更喊話自己經過特訓，已經將體能練好了，更數度喊話蹦闆：「蹦闆到時候萬一輸了，千萬不要找藉口。」不過話鋒一轉，統神坦言如果自己屆時輸掉比賽，只會有兩種可能，第一是裁判說他血壓太高，不符合比賽資格，其二是與蹦闆打滿6回合，且招招致命。事實上，《拳上》早在去年就發起第1屆賽事，豈料迴響太驚人，被網友不斷敲碗舉辦第2季，沒想到統神與蹦闆便開啟新戰場，原因是蹦闆當時嗆聲統神：「跟黃子佼做兄弟的賴皮豬。」引起對方不滿，於是決定在今年登上擂台一較高下，還加碼輸家要多給對方100萬元，掀起熱議。