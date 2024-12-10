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台北市內湖路一段發生甯姓母女雙屍命案，經查發現兩人千萬存款遭到詐騙集團騙光，連房產都被拿去借二胎，走投無路之下赴派出所報案求救，沒想到卻被承辦員警嘲諷訕笑、嘻皮笑臉態度輕浮，導致母女2天後尋短身亡。對此，北市警局表示，主動將員警函送地檢署偵辦及移送懲戒法院審理，同時列為加強管考、優先汰除對象。台北市長蔣萬安也向北市警局長李西河提出加強打詐、身為公僕要有同理心等4點要求。母女生前留下遺書提起報案過程，指控「警察叫我去死」，北市警方積極調閱電話錄音，查出員警疑似缺乏同理心，竟對當事人講出嘲諷言詞，內湖分局召開記考績會決議後，對劉姓員警記一大過調職處分，至於是否涉及刑事責任，也將主動函請檢方調查釐清。台北市警局長李西河在深夜發表沉痛聲明，表示針對內湖分局員警處理詐欺案件缺乏同理心，且有極不當言行部分，深表痛心。除已責成內湖分局全力協助家屬辦理後事外，並主動將員警函送地檢署偵辦及移送懲戒法院審理，同時列為加強管考、優先汰除對象。北市發言人殷瑋昨（9）日晚間表示，蔣萬安也向李西河提出4點要求，第一是要求警察局必須努力打擊近年來相當猖獗的詐騙案，因為台灣人民對層出不窮的詐騙手法感到相當痛恨。第二，蔣萬安要求李西河叮嚀所有第一線員警同仁，必須具備同理心，因為同理心是身為公僕的基礎，要永遠站在市民的角度設身處地，為人民著想。第三，對於此案承辦員警在言語態度上的問題，警察局原本的處理方式是記大過並調職，也直接交由檢方調查刑事責任，但蔣萬安當場要求警察局進一步審視此案，並重新議處。蔣萬安更要求警察局與社會局保持橫向溝通，因為警政與社政必須密切合作，積極給予受害者家屬支持。殷瑋強調，對於這起悲劇，蔣萬安感到相當不捨與憤怒，要求警方務必重視，給予家屬必要的協助，並重新檢討承辦員警的處分。