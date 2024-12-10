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▲王惠美在臉書秀出彰化交流道特定區計畫，其中有6公頃的體育場用地。（圖／翻攝王惠美臉書，2024.12.10）

台灣隊在世界12強棒球賽奪冠，全台掀起一股「巨蛋熱」。繼蔡其昌、盧秀燕跨越藍綠，互相呼應第2顆蛋應落腳台中，彰化縣長王惠美也宣布要在彰化交流道特定區「孵蛋」。她以「何人不起故園情」喊話彰化出身的全國棒協理事長辜仲諒、永靖出身的味全龍頂新董事長魏應州等大老闆，出面在彰化交流道特定區蓋自己的球場。全民瘋巨蛋！台中市長盧秀燕昨天宣布，兩年內將完成台中大巨蛋的選址工作，彰化縣長王惠美隨即喊出「彰化不必等」，也要在彰化交流道特定區「孵蛋」。王惠美今（10）日中午更在臉書發文劍指盧秀燕，表示「大巨蛋不必等兩年，彰化準備好了，就是現在！」王惠美說，她昨天核准了彰化交流道特定區計畫，未來結合彰化鐵路高架化和捷運路網，區內將有新的縣政中心、總圖書館、青年住宅和社會住宅，產業園區和大巨蛋，成為新彰化的起點！她也要呼籲出身鹿港的全國棒協理事長、中信金董事辜仲諒、永靖出身的味全龍Dragons 所屬的頂新國際集團董事長魏應州，還有所有彰化出生的企業家們，「夜來有夢登歸路」「何人不起故園情」，強調「台灣第二顆大巨蛋的最佳地點，就在我們家鄉彰化」！請大老闆們加入一起為新彰化努力。