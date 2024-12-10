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洛杉磯湖人隊的菜鳥後衛Bronny James是歷史上最具爭議性和超人氣新秀之一，顯然他享受著父親「詹皇」LeBron James帶來的一些特權，但他也背負著其他人所沒有的巨大壓力。儘管Bronny 目前的出場時間不多，實力尚未完全展現，但他的受歡迎程度依然極高。近期一則有趣的影片進入人們的視野，Bronny經歷了一次「菜鳥時刻」，讓座給Anthony Davis，引起熱議。身為新秀，Bronny要經歷一些聯盟中典型的「菜鳥時刻」，比如說新車被老鳥倒滿爆米花。而在湖人隊上一場對戰波特蘭拓荒者隊的比賽中，這樣的畫面再次出現。比賽中，Bronny被拍到和父親LeBron James比肩坐著，LBJ此役因左腳酸痛缺席比賽，沒有上場。此時AD下場休息時，場邊已無其他空位，當前者一一和隊友擊掌後，在Bronny面前停了下來，並看著他。於是，毫無懸念地，Bronny只能起身，將座位讓給AD，而老鳥們——包括LeBron James——露出了勝利的笑容。這正是體育界新秀們生活的一部分——資深球員在這些情況下總是擁有最終的話語權。湖人隊最終以107：98擊敗了實力稍遜的拓荒者隊。儘管拓荒者隊在上半場一度領先多達8分，但湖人隊在下半場掌控了比賽節奏。隨著比賽進入垃圾時間，湖人得以讓Bronny上場。這場比賽是Bronny因左腳跟挫傷缺席近一個月後的首次亮相。雖然他未能得分，但送出了一次漂亮的阻攻，這也是他在這場比賽中的唯一數據表現。Bronny目前正在NBA和G聯盟之間輪換參加比賽。在G聯盟的復出首秀中，他表現出色，拿下16分4籃板2助攻和1阻攻，幫助球隊以119：111戰勝了聖地牙哥快艇隊。這場比賽是在UCLA健康訓練中心舉行的，堪稱他迄今為止最精彩的G聯盟表現。