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中國國家市場監督管理總局對美國晶片製造商輝達（Nvidia）展開反壟斷調查，對此，輝達10日回應，他們憑藉實力取勝，樂意回答監管機構的任何問題。中國官媒包含《央視新聞》、《新華社》9日晚間發出官方通稿，稱輝達（中國稱英偉達）涉嫌違反《反壟斷法》及《市場監管總局關於附加限制性條件批准輝達公司收購邁絡思科技有限公司股權案反壟斷審查決定的公告》，中國市場監管總局依法對輝達公司展開立案調查。輝達在GPU（圖形處理器）領域的市佔率高達84%，遙遙領先競爭對手英特爾（Intel）及超微（AMD）。對於反壟斷調查，輝達回應表示，「NVIDIA憑藉實力取勝，這反映在我們的基準測試結果和對客戶的價值上，客戶可以選擇任何最適合他們的解決方案。」輝達強調，「我們努力在每個地區提供最好的產品，並在我們開展業務的任何地方履行我們的承諾。我們很樂意回答監管機構對我們業務的任何問題。」消息傳出後輝達股價收跌2.55%，這也影響美股週一科技股走弱，影響標指、那指從歷史高點回落。