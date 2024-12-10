中國國家市場監督管理總局昨（9）日發布公告，稱懷疑輝達（Nvidia）違反《反壟斷法》，對其展開調查。消息一出，輝達股價周一收盤下挫2.5％，跌幅不算特別大，但後續發展仍引發關注。對此，知名分析師郭明錤表示，中國市場在輝達營收的佔比不高，中短期內影響非常有限，然而，未來類似調查有可能還會發生，投資人仍須做好心理準備。
中國國家市場監督管理總局公告稱，輝達2020年併購科技公司邁絡思（Mellanox）可能違反了反壟斷法的附加限制性條件，依法開展立案調查。目前中國當局僅以簡短形式宣告，並未明確指出何時啟動反壟斷調查、會祭出何種懲罰。
郭明錤今日在社群媒體發文評論此事，先舉出過往類似案例，像是高通（Qulacomm）反壟斷案調查時間歷時15個月，最後罰款人民幣60.88億。三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）與美光（Micron）價格壟斷案，調查時間則是歷時19個月，最後三家公司同意調整在中國市場的銷售策略以達成和解。
回到輝達案件本身，郭明錤認為輝達可能需向中國政府解釋下列事項，以證明該公司沒有違反反壟斷規定，包括市場壟斷地位，輝達的AI晶片壟斷地位，是否與輝達將AI晶片與NVlink綑綁銷售有關？替代方案限制，輝達是否刻意降低第三方網路方案效能 (如：搭配x86處理器的PCI-E之AI伺服器方案)，促使客戶購買輝達AI晶片與NVlink組合之方案？公平交易原則，輝達是否歧視中國客戶，提供更低效能的方案？
而對反壟斷調查結果，郭明錤預言上述3個關鍵癥結在認定上均皆存在爭議，在美中地緣政治衝突下，類似中國政府的這種做法，可提高對美國政府的議價力。美中地緣政治競爭非短期內結束，過去案例顯示此類案件調查時間需一年以上，中國政府為維持對美國政府的議價力，故此案可能在短期內不會有結果。
郭明錤最後結論，輝達資料中心營收，在中國市場佔比約5％，即便考慮最壞狀況，也就是中國政府禁止輝達對中國市場銷售AI晶片，中短期內影響非常有限。此調查對股價影響可忽視，若造成股價波動可視為短期影響。但郭明錤也提醒，可見未來類似調查有可能還會發生，如調查輝達是否利用CUDA優勢達到AI晶片壟斷地位，投資人須做好心理準備。
對於反壟斷調查，輝達回應表示，「NVIDIA憑藉實力取勝，這反映在我們的基準測試結果和對客戶的價值上，客戶可以選擇任何最適合他們的解決方案」。輝達強調，「我們努力在每個地區提供最好的產品，並在我們開展業務的任何地方履行我們的承諾。我們很樂意回答監管機構對我們業務的任何問題」。
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郭明錤今日在社群媒體發文評論此事，先舉出過往類似案例，像是高通（Qulacomm）反壟斷案調查時間歷時15個月，最後罰款人民幣60.88億。三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）與美光（Micron）價格壟斷案，調查時間則是歷時19個月，最後三家公司同意調整在中國市場的銷售策略以達成和解。
回到輝達案件本身，郭明錤認為輝達可能需向中國政府解釋下列事項，以證明該公司沒有違反反壟斷規定，包括市場壟斷地位，輝達的AI晶片壟斷地位，是否與輝達將AI晶片與NVlink綑綁銷售有關？替代方案限制，輝達是否刻意降低第三方網路方案效能 (如：搭配x86處理器的PCI-E之AI伺服器方案)，促使客戶購買輝達AI晶片與NVlink組合之方案？公平交易原則，輝達是否歧視中國客戶，提供更低效能的方案？
而對反壟斷調查結果，郭明錤預言上述3個關鍵癥結在認定上均皆存在爭議，在美中地緣政治衝突下，類似中國政府的這種做法，可提高對美國政府的議價力。美中地緣政治競爭非短期內結束，過去案例顯示此類案件調查時間需一年以上，中國政府為維持對美國政府的議價力，故此案可能在短期內不會有結果。
郭明錤最後結論，輝達資料中心營收，在中國市場佔比約5％，即便考慮最壞狀況，也就是中國政府禁止輝達對中國市場銷售AI晶片，中短期內影響非常有限。此調查對股價影響可忽視，若造成股價波動可視為短期影響。但郭明錤也提醒，可見未來類似調查有可能還會發生，如調查輝達是否利用CUDA優勢達到AI晶片壟斷地位，投資人須做好心理準備。
對於反壟斷調查，輝達回應表示，「NVIDIA憑藉實力取勝，這反映在我們的基準測試結果和對客戶的價值上，客戶可以選擇任何最適合他們的解決方案」。輝達強調，「我們努力在每個地區提供最好的產品，並在我們開展業務的任何地方履行我們的承諾。我們很樂意回答監管機構對我們業務的任何問題」。