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▲三重阿伯買菜突昏厥倒地，員警搶救CPR搶命，熱心民眾協助合力幫忙，幫助阿伯直到送醫救治，讓許多網友深受感動。（圖／翻攝畫面）

▲三重阿伯買菜突昏厥倒地，員警搶救CPR搶命，熱心民眾協助合力幫忙，幫助阿伯直到送醫救治，讓許多網友深受感動。（圖／翻攝畫面）

今年11月25日，三重分局三重派出所員警郭信志，於執行巡邏勤務經過文化北路時，發現66歲的邱姓阿伯昏倒在地，立即上前查看，員警呼喚多次都不見其有反應，起初還能觸摸到脈搏，但數秒後已明顯無呼吸、胸部僵硬無起伏，且其舌頭明顯堵塞呼吸道。員警大聲呼喚，尋求路旁熱心民眾協助，利用免洗筷抵住阿伯舌頭防止其咬舌，也避免舌頭堵住呼吸，同時撥打119，透過救護人員線上指導，結合學校所學實施CPR心肺復甦術，雖然是第一次面對民眾突然失去意識的緊急狀況，但員警強忍慌張，保持鎮定呼喊著CPR節拍，大聲呼叫阿伯希望阿伯能快點甦醒，與寶貴的生命拔河奮戰，堅持直至119救護人員到場接手。救護人員到場後檢查阿伯狀況，表示已恢復呼吸心跳，後續由救護車送醫急救。救護人員也對員警能保持鎮定，替患者實施CPR感到非常敬佩，大讚員警急救的專業素養。在員警對患者急救實施CPR同時，現場熱心民眾也都發揮台灣人見義勇為熱心的精神，有民眾撐傘替患者遮陽、有民眾大聲呼喊阿伯希望其恢復意識、也有民眾主動疏導周遭車流，呼籲不要圍觀，讓救護人員能盡速抵達。邱男經加護病房急救，後轉入普通病房觀察，已於昨（9）日平安出院返家，員警得知消息後，親自探望關心阿伯身體狀況。見阿伯已恢復氣色，感動之情，溢於言表。邱男及其妻子對員警當下果斷實施救護充滿感謝，直呼員警是他們家的貴人，員警也謙虛地表示這是他應盡的責任，能救回一條寶貴的生命讓他覺得警察的使命意義非凡。