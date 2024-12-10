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▲橘系列建築用心在細節的講究，連地下室車道都不同以往傳統建案的素色牆面，以童趣彩繪讓每個人都感受到回家的美好。（圖／橘系列建築提供）

▲橘系列建築以全齡友善出發，建立親子陪伴快樂成長的生活場域。（圖／橘系列建築提供）

▲社區公設空間也講究採光，空間中感受陽光能量，也減少照明設備使用達到而節能。（圖／橘系列建築提供）

高雄在地建商橘系列建築，深知家不應該只是冰冷的建築結構，而是充滿溫度與關懷的生活空間，因此捨棄華而不實的設計，從人性化需求出發，致力於打造讓每位住戶都能感受溫暖的「家」。不單只是興建及銷售房子，橘系列建築更設身處地從每一位住戶的感受出發，專注每一個細節，以建築安全、居住品質為根本，為空間注入美感與溫度，讓建築不只是冷冰冰的水泥盒子，而是處處都有著用心巧思。像是創新的彩繪地下室設計，住戶車子一駛入便眼前一亮，不僅增添視覺驚喜，同時也能感受到回家的溫馨氛圍。體現對居住者的貼心關懷，橘系列建築根據不同空間需求，以人性化思考精心挑選最合適且舒適的建材，更考量好維護與易維修的特性，如：廚房空間採用具有防水、防焰的SPC地板，兼具實用與安全，讓家務不再成為負擔；客廳、臥室等日常起居空間，採用超耐磨木地板，赤腳踏上感受得到木質溫潤與舒適，但卻更好清潔維護，傳遞細膩與溫度之外，也兼具實用與功能。「孩子與父母共同快樂成長」的理想生活，在橘系列建築中得到了完美實現。以全年齡需求出發、以實用性為考量，設計多元、互動式公設，如在兒童遊戲、家教與閱覽室，貼心規劃小朋友專用小馬桶與小洗手台，無障礙的設置，打造全齡共享的樂活空間，讓公設不再淪為閒置空間，而是陪伴家人放鬆、享受生活的加分場域。橘系列建築秉持對品質的堅持，以建築與客戶交心，承諾長久陪伴與服務。年年堅持傳遞節日祝福與親切問候，不斷鞏固品牌口碑。每年中秋用心選擇每一份柚子禮盒，送到住戶手中。橘系列建築深知這份心意的重量，不僅是一份節日的問候，更是永不間斷的關懷。橘系列建築悉心觀察居住者的需求，讓生活走進建築，讓建築豐美生活，不斷進化設計、精進工法，以高品質賦予建築價值，打造人人都想收藏的家，讓家的幸福永續傳承。