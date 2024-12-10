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台鐵員林站驚傳暴力事件，有民眾在車站內候車區赫然發現女子飆罵壯碩男子，還拉扯男子領口，隨後再朝其臉部連續猛打6下巴掌，讓一旁民眾看傻眼，經鐵路警察初步了解，因身障弟弟不聽從姊姊的命令，姊姊才一時失控動手，後續警方已通報彰化縣政府社會處介⼊處理。本（12）月8日，彰化員林車站內，有民眾發現1男1女因不明原因發生肢體衝突，身穿藍色上衣的男子遭女子怒罵、扯衣領，隨後女子還連續掌摑6下，一旁民眾紛紛側目。警方表示，經過初步調查後，2名當事人為姊弟關係，由於弟弟為身⼼障礙人士，姊姊擔任長期照護者，當天由於弟弟不聽管教，最終2人爆發口角，她才情緒失控憤而出手，事後弟弟則表示不願提告，不過警方仍通報彰化縣政府社會處介入，派社工前往當事人家中了解。