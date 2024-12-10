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國防部昨日表示，共軍宣布9日起至11日，於浙江及福建以東一帶空域，開設7處空域保留區，各界關注中國恐發動「聯合利劍-2024C軍演」。國防部官員今（10）日證實，解放軍海軍兵力在西太平洋跟台灣周圍有明顯態勢，不僅對台嘗試全面封控，也企圖達到區域拒止外軍，在船艦數量上，軍方未正面回應是否如媒體報導所言突破90艘共艦，但直言「數字非常驚人」。國防部今日例行記者會，吸引大批外媒關注中共是否會在賴清德總統返國後實施軍演，情次室次長謝日升中將表示，外媒所講的的確嚴密關注，近期共軍活動的確不僅只對台灣造成軍事壓迫，還有解放軍海軍兵力，在西太平洋跟台灣周圍有明顯態勢，周邊的海軍船艦頻次也變多。謝日升指出，共軍的動作不僅是嘗試全面封控台灣，也藉由兵力向外延伸，企圖達到區域拒止外軍的目的，共軍針對的對象當然不是只針對台灣，威脅也不是只有台灣。謝日升表示，中共劃設的空域保留區，刻意避開國際航路，從上海一路到福建西南邊，總長大約1000公里，延伸到第一島鏈跟西太平洋以東，國軍主要防範的是中共由訓轉演、由演轉戰。外媒詢問有接到中共軍演預告嗎？謝日升回應表示，目前沒有接獲到官方或中共軍方宣告軍演，都在常態性訓練狀態，但常態性訓練下可以動用這麼大規模兵力跟範圍，這樣的訓練會對周遭國家可能帶來影響跟衝擊。媒體追問，共軍出海船艦數量是否高達90艘？謝日升僅表示，這數字不只有台灣所掌握，包括日本等周邊國家共同掌握的，數字值得關切外，還有行動背後對周遭的不安與關切，數字牽涉到區域其他國家，不便一一做說明，不過數字的確非常驚人，能出動3個戰區、不同編制的船艦，散佈的位置超過了台灣往東，第一島鏈跟第二島鏈之間，意圖不言而語。