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▲千葉火鍋創立於2005年，這幾年品質穩定，在台培養出不少老顧客。（圖/千葉火鍋官網）

逢年底，不少餐飲業者紛紛喊漲，不少餐飲業開始跟進，大家最熟知的速食品牌「麥當勞」上個月漲價，多家吃到飽也喊漲，如今千葉火鍋也宣告將於12月16日起調漲餐價15元至50元，漲幅約3%～9%，漲價後正式價格還未定。在全台都有分店的千葉火鍋，主打平價火鍋吃到飽，號稱包含食材、熟食、甜品、飲料等總品項超過150種，通通都可暢饗吃到飽，各家分店餐價不同，每人餐價459元至799元。近年也新推出「新千葉」與「享千葉」2個新品牌，又有日本A5和牛、哈根達斯等吃到飽。今（10）日千葉火鍋宣布，因應原物料成本不斷上漲、人事費用持續增加，除了竹北店外，千葉火鍋系列品牌12月16日起調漲餐價15元至50元，漲幅約3%至9%。另外，國民Buffet稱號的「饗食天堂」近日也宣佈明年2025年將漲價，下午茶不再有甜甜價698元的價格，周一至周五午餐從868元漲至898元，下午餐從698元漲至728元，晚餐從968元漲至998元；周六、日及例假日午餐從968元漲至998元，下午餐從868元漲至898元，晚餐從1068元漲至1098元。