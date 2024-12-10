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道奇教頭Dave Roberts今天在冬季會議上表示，5屆外野金手套得主Mookie Betts將重返游擊防線，加上近期續約金手套工具人韓籍美裔的Tommy Edman，讓韓國媒體感嘆，今年成為自由球員的韓國重砲金河成，加盟道奇的可能性已消失。Roberts表示，Betts已經開始游擊位置的訓練，今年他在6月16日受傷前，鎮守過游擊65場比賽，缺陣近2個月時間，歸隊後移防右外野，並相信他下個賽季能很好地勝任游擊位置，「考慮到他有整個季外的時間準備，我們對他的情況感到非常樂觀。」韓國媒體《OSEN》分析道，加上道奇在季後與國聯MVP Edman簽下5年7400萬美元的延長合約，讓球隊在二遊的選擇上有更多空間，因此也未參與季後的游擊手爭奪戰，自由市場最大咖的游擊手Willy Adames最終加盟巨人。由於道奇一度傳出要補強游擊手，外界曾討論招募金河成的可能性，但現在金河成前進洛杉磯的可能性幾乎可以說是徹底消失了。對於自由球員身份的金河成而言，他可選擇的球隊也正逐漸減少。現年29歲的金河成去年身披教士隊戰袍，勇奪國聯工具人金手套獎，不但是韓國史上首位榮獲此殊榮的球員，更是繼鈴木一朗後的亞洲第2人。今年選擇進入自由市場，但因10月動刀，導致交易傳聞都是雷聲大雨點小。