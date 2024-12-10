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▲達比修有在日本受到球員的敬重，教士隊將派他擔任遊說員，招募佐佐木朗希。（圖／美聯社／達志影像）

隨著MLB冬季會議開始，洛杉磯道奇隊和聖地牙哥教士隊對於佐佐木朗希的爭奪戰也正式打響，教士總教練Mike Shildt受訪時表示，球隊日籍王牌達比修有將會出面幫忙招募這位球星，至於道奇隊則相對保守，拒絕透露目前球隊接觸情況。當被問及佐佐木朗希的問題時，教士主帥Mike Shildt大方地表示說：「我本質上是一個樂觀主義者，但我也不盲目，我覺得球隊在佐佐木朗希的助拳下，將會大有可為。」Shildt也談到己方在這場爭奪戰中的優勢，「其中之一是我們身處聖地牙哥，主場每晚比場的門票都賣光了。這是一支非常有競爭力的球隊。他有機會加入球隊，幫助我們贏得世界大賽，從而奠定了自己的地位。」另外，教士隊顧問野茂英雄顯然是日本棒球英雄，在全世界都受到球迷和球員極大的尊重。而球隊陣中還有日本強投達比修有，這兩人的地位和對於佐佐木朗希的影響，也是教士招募工作的一大利多。當被問到38歲的達比修有是否會採取行動幫忙招募佐佐木朗希時，Shildt回答說：「達比修在日本毫無疑問受到每位球員的尊重，他肯定會參與其中，至於具體程度則取決於他。」另一方面，道奇隊對這邊態度則較為保守，主帥Dave Roberts表示：「我無法多談這件事。我聽說他已經申請了入札。他是一位非常有天賦的投手。」外媒認為這可能和去年大谷翔平事件，以及外傳他們和佐佐木朗希之間有「密約」有關。