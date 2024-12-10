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▲尚順育樂世界不僅停車方便、內部設施多，且還能選擇購買單個設施體驗，像台北市兒童新樂園一樣，選擇喜歡的設施即可。（圖／讀者提供）

▲「攀岩走壁動能特區」實際遊玩感受確實相當刺激，有攀岩、走鋼索等項目，相當考驗平衡感與膽量。（圖／讀者提供）

▲「尚順育樂天地」提供18項不同風格的主題遊樂設施，有強調互動體感的「飛行劇院」、「梅萃雅魔法學園」，也有結合虛擬實境的「驚嚇高樓」自由落體。（圖／讀者提供）

苗栗縣充滿客家迷人風情，優美的自然景色更是吸引人，每年都有許多遊客造訪，包含龍騰斷橋、南庄老街等都是熱門景點。但完美的雨天備案景點難找，其實苗栗頭份市區有一個全台最大全室內主題樂園「尚順育樂世界」，《NOWnews今日新聞》記者也實際採訪到遊客，她透露確實相當值得一去，適合爸媽帶小孩放電，也適合大朋友挑戰膽量，而她當天分享遊玩影片後竟被朋友問爆，可見設施一看就相當吸引人。《NOWnews今日新聞》實際採訪到剛去完的遊客，她分享尚順育樂世界，像台北市兒童新樂園一樣，選擇喜歡的設施即可，自由度比一般樂園高。，不像別處侷限在樂園美食街，也有如寶雅等連鎖店家能閒逛，小孩放風之餘，大人可以悠閒逛街、吃下午茶。遊客認為，尚順育樂世界沒有戶外設施，因此是十分完美的雨天備案，雖然不少設施較兒童向，但也有幾樣互動體感高的設施，大人一樣會覺得好玩，，且多數都不用排隊。但5D飛行劇院確實畫質有些失真，有再進步的空間，或許換回先前《進擊的巨人》主題會好很多。遊客也透露，她當天在社群上分享「攀岩走壁動能特區」的遊玩影片，竟吸引許多朋友敲碗詢問地點，，光是該區設施就能玩上數小時，因此建議專攻有興趣的設施即可，專程來玩一趟也不會覺得可惜。且許多設施雖然童趣，但仍有帶來不錯的遊戲體驗，就像「360°遨翔熱氣球」，可以乘著動感熱氣球環遊世界，，十分值得體驗一次。遊客也建議若大家有興趣，可以提前一天在蝦皮或KLOOK等平台預先購票，價格較為便宜，但記得一定要提早，否則當天購買會無法使用。根據官網介紹，「尚順育樂天地」距交流道下僅5分鐘車程，為全台灣最大的全室內主題樂園，並同時結合「尚順購物中心」、「尚順君樂飯店」，有各式主題餐廳、輕食下午茶、幼童玩耍區，豐富的吃喝玩樂選擇，是小朋友的放電天堂、闔家出遊渡假首選。，有強調互動體感的「飛行劇院」、「梅萃雅魔法學園」，也有結合虛擬實境的「驚嚇高樓」自由落體，還有挑戰膽量刺激的「攀岩走壁動能特區」，都是相當值得體驗的設施。實際查詢Google評論可見，「尚順育樂天地」有4.1顆星、1萬8885則評論，遊客們紛紛評價、「非常適合爸媽帶孩子來玩甚至過夜，即便天冷或天雨都不影響出遊心情」、「裡面設備相當先進，不輸首爾樂天世界，說台灣最頂室內樂園一點不為過」。但也有人認為部分設施老舊、常臨時保養，或是重複性很高。地址：苗栗縣頭份市育樂街6號營業時間：10:00-18:00票價（全館套票設施）：優惠699元（原價1199元）最推設施：梅萃雅魔法學園、360°遨翔熱氣球、驚嚇高樓、攀岩走壁動能特區