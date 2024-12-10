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▲《一路向東》公益演唱會表演嘉賓多達14組，帶來總共5場演出。（圖／相信音樂臉書）

▲任賢齊將出現在1月18日花蓮東大門晚間的演唱會上。（圖／記者朱永強攝）

五月天與相信音樂共同舉辦的《Just Love It！一路向東》公益演唱會，因康芮颱風攪局延期到明年1月舉行，陣容略做調整後重新公開，原先4場增加至5場，同樣都免收入場費。卡司除了五月天外，還包含任賢齊、蘇慧倫、Energy、丁噹、告五人等大咖巨星，1月17日至19日一路從高雄唱到花蓮東大門廣場、玉里國小，詳細開唱時間、地點帶大家一次看。📌1/17 第1場 17:00開演地點：高雄流行音樂中心海風廣場卡司：五月天、麋先生、蕭秉治、Ray黃霆睿📌1/18 第2場 14:00開演地點：花蓮縣玉里鎮玉里國小永昌分校運動場卡司：五月天、鼓鼓呂思緯、Ray黃霆睿、BOOM!怪物星人📌1/18 第3場 17:40開演地點：花蓮市東大門廣場卡司：蘇慧倫、任賢齊、鼓鼓呂思緯、蕭秉治、BOOM!怪物星人、Energy（缺坤達）📌1/19 第4場 14:00開演地點：花蓮縣玉里鎮玉里國小永昌分校運動場卡司：丁噹、家家、蕭秉治、Energy📌1/19 第5場 16:50開演地點：花蓮市東大門廣場卡司：五月天、丁噹、告五人、宇宙人、白安這場完全免門票的演唱會，原先要在11月初舉行，怎料碰上康芮颱風攪局，為了避免災情發生，當時相信音樂果斷在10月29日就宣布演唱會暫時取消。當時有不少民眾哀號很可惜，五月天主唱阿信11月3日也在臉書發文，表示：「如果不是意想不到的11月颱，現在一路向東，已經唱完了最後一站。向滿心期待的大家致上歉意，為了每位來到現場朋友的安全，我們只能改變計劃」。阿信說宣布延期當下，舞台其實已經搭建好，為了大家的安全著想只能全部拆掉，「收起了整裝待發的曲目與心情，心裡真是捨不得」。好在後來幾經協調後，又重新改到1月舉行甚至多加了一場表演，預計將給花東、高雄地區帶來訂房熱潮，希望大家能共襄盛舉，幫助花蓮觀光產業重振、復甦。在新陣容公布後，相信音樂也補充，Energy在1月18日的演出，坤達因個人例行工作行程無法出席，該場次為牛奶、書偉、阿弟、Toro 4人表演。粉絲看了則紛紛留言，「超級期待」、「謝謝五月天和相信音樂，我們會繼續守護我們的家園-玉里，謝謝您們一起為花蓮加油打氣」、「好強的陣容！謝謝五月天及每位歌手和工作人員」。