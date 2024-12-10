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▲台北101秘境花園觀景台先換上聖誕新裝，本次以《雲端四季．山林之美》為主題。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「台北101秘境花園觀景台」還加入水晶球與特色紀念章小屋，為遊客增添更多互動驚喜。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲台北101秘境花園觀景台先換上聖誕新裝，本次以《雲端四季．山林之美》為主題。（圖／記者鍾怡婷攝）

年底聖誕節緊跟著跨年，台北101董事長賈永婕，今（10）日公佈秘境花園觀景台全新聖誕裝飾外，也首度透露台北101跨年煙火最新進度，目前鷹架陸續搭建完成，主煙火將在今晚進場，而提到發數以及時長，她也略帶神秘表示「今年會有很多驚喜」並且將有賈董創意含在內。台北101董事長賈永婕提到，跨年煙火的鷹架已經在搭建，今晚主煙火就要進場，至於今年施放的發數、時長是否會比去年多，她則神秘表示「今年會有很多驚喜」裡面也有賈董自己的創意發想。除了跨年煙火備受關注外，台北101秘境花園觀景台先換上聖誕新裝，本次以《雲端四季．山林之美》為主題，將輪番展示出春、夏、秋、冬四季，結合全台五大高山秘境，讓城市旅客不必跋山涉水，也能在台北101秘境花園觀景台近距離領略台灣山林四季之美。首站以「福壽楓紅滿山境，蘋果映彩添風華」為主題，於秋冬聖誕佳節，經典再現福壽山農場滿山楓紅的燦爛景緻；精心打造秋冬浪漫的「高山耶誕小鎮」造景。展區以小木屋與耶誕樹為核心，結合紅金裝飾與點點白雪，打造夢幻又溫馨的打卡場景。還加入水晶球與特色紀念章小屋，為遊客增添更多互動驚喜，特別是夢幻耶誕水晶球於展期間每日10:30-11:00，更開放旅客入內打卡拍照，期許帶給人們一個難忘的聖誕高空體驗。耶誕高山小鎮佈置即日起至2025年1月2日止，隨後，2月的武陵農場雲端賞櫻園、5月的清境農場雲端牧羊場，以及8月的棲蘭及明池森林遊樂區森林「癒」場，也將接力打造全年無休的百岳風華之旅。此外，台北101董事長賈永婕也提到，89樓觀景台「夢想高飛」特展，除了展出大谷翔平在2024賽季創下的「50轟50盜」紀念球外，12強棒球賽中華隊擊敗日本奪得冠軍的「冠軍手套」最快也有機會在下週於同一區展出，冠軍球則是仍在洽談中。