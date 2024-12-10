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國防部昨日表示，共軍宣布9日起至11日，於浙江及福建以東一帶空域，開設7處空域保留區，各界關注中國是否會在賴清德總統返國後發動「聯合利劍-2024C軍演」。由於北市將於17日舉行台北-上海「雙城論壇」，中共擬舉行軍演讓雙城論壇蒙上陰影。台北市長蔣萬安今（10）日表示，雙城論壇成為兩岸之間難能可貴的官方對話平台，舉辦雙城論壇的目的是要促進城市交流，當然是為了兩岸和平。蔣萬安今日在市政會議上表示，去年，是他上任後第一次舉辦的雙城論壇，他帶著台北市超過100人的訪團到了上海，非常順利，有著很好的市政交流。今年，輪到北市當主人，是他任內第一次在臺北舉辦，也是六年來第一次在台北實體舉行雙城論壇，一定會竭誠接待102人的上海團，包括上海的市府團隊、專家、學者、產業、媒體，也希望他們今年能夠順利來到台北進行市政交流。雙方的來往，都是上百人的規模，市府會用同等的待客之道，來持續推動兩座城市之間的交流。蔣萬安提到，過去這些年來，兩岸之間幾乎停止了交流：很多國家認為台灣「兵凶戰危」，把台灣視為地緣政治的高風險區；也有很多國家，試圖透過對話來緩和區域緊張的形勢。在這樣的形勢之下，雙城論壇，成為兩岸之間難能可貴的官方對話平台。兩岸之間，「越困難的時候，越需要溝通交流」，「交流比不交流好，相互了解比相互誤解好」，在兩岸這幾年幾乎全面停止交流的形勢下，要堅定持續地讓雙城論壇辦下去，為兩岸關係保持住城市對城市的官方交流管道，持續交流、維持對話、釋出善意。蔣萬安強調，北市舉辦雙城論壇的目的是要促進城市交流，「我們的用心，當然是為了兩岸和平」，「對等交流，台北有韌性；民主自由，台灣有信心」，希望所有相關同仁，能夠全力以赴，為這次的雙城論壇做好準備。