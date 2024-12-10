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本月8日，高雄市美濃區發生一起命案，一名越南籍男子疑似酒後與同鄉發生爭吵，遭對方持刀捅傷腹部身亡，警方持續追查，鎖定45歲的陳姓越南籍失聯移工涉有重嫌，10日上午，專案小組指出，已於9日下午在桃園逮捕陳男，全案依殺人罪嫌移送偵辦。據了解，8日晚間，美濃區吉洋里某民宅，30歲裴姓越南籍失聯移工，疑似酒後與同鄉陳男發生口角，遭陳男持刀殺害，警消獲報後趕抵，裴男已明顯已死亡，而陳男犯案後逃逸，警方在附近工寮內，查獲作案用的農用刀。警方隨即組成專案小組，追查陳男下落，經查，陳男搭乘白牌計程車北上逃逸，前往桃園地區投靠友人。9日下午，警方過監視器掌握陳男行蹤，於桃園市觀音區某超商內，將陳男拘捕到案，並押解回高雄旗山分局偵訊。初步了解，陳男與死者酒後爆發口角，演變成肢體衝突，最後陳男一怒之下持刀殺人，警訊後，將依殺人罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。