科技的飛躍提升，讓天氣預報越來越細緻，中央氣象署今（10）日推出2項新的天氣服務，分別是「溫度、濕度、體感溫度、舒適度」，提供未來24小時的「逐時預報」，以及「未來3天降雨機率」，提供每3小時的最新預報，民眾可以透過「鄉鎮預報」查詢，氣象署預報中心主任陳怡良也指出，未來還會有更多更細緻的天氣預報產品，在透過氣象署測試後，會提供給民眾。
在過去氣象署的鄉鎮天氣預報中，溫度、濕度、體感溫度等6項指標，是提供「未來3天每3小時的資訊」，目前則是增加「未來24小時，每1小時的數據提供給民眾」；而原先的降雨機率，也從未來3天每6小時的數據，縮短到每3小時。
陳怡良說明，這樣的變動最有感的就是民眾外出或安排活動時，能參考更多的變數，例如跨年想出門看煙火，當天可以了解每小時溫度怎麼變化？哪個時段最冷？前3天也可以得知跨年當天哪個時段降雨機率最高？
陳怡良表示，上述氣象署的預報，已經可以提供全台368鄉鎮及上千個生活育樂點的資料，氣象署近年持續增加基礎設施，並透過超級電腦、自製模式等算力的增強，全力讓科技力量轉化為生活中實用的資訊，當遇到寒流或颱風等較大的天氣系統，民眾也能有更多參考。
隨著算力的增強，天氣預報可以更加精細，但陳怡良也強調，正式上線的預報內容，都是氣象署經過長時間測試，確保精確度、考量變數後才提供給民眾，下一個目標將嘗試提供各地更精確的「風力預測」，氣象署已經在規劃中。
最新的天氣預報內容今天已經正式上線，民眾除了可以到中央氣象署官網查詢之外，氣象署官方APP也都已正式更新。
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陳怡良說明，這樣的變動最有感的就是民眾外出或安排活動時，能參考更多的變數，例如跨年想出門看煙火，當天可以了解每小時溫度怎麼變化？哪個時段最冷？前3天也可以得知跨年當天哪個時段降雨機率最高？
陳怡良表示，上述氣象署的預報，已經可以提供全台368鄉鎮及上千個生活育樂點的資料，氣象署近年持續增加基礎設施，並透過超級電腦、自製模式等算力的增強，全力讓科技力量轉化為生活中實用的資訊，當遇到寒流或颱風等較大的天氣系統，民眾也能有更多參考。
隨著算力的增強，天氣預報可以更加精細，但陳怡良也強調，正式上線的預報內容，都是氣象署經過長時間測試，確保精確度、考量變數後才提供給民眾，下一個目標將嘗試提供各地更精確的「風力預測」，氣象署已經在規劃中。
最新的天氣預報內容今天已經正式上線，民眾除了可以到中央氣象署官網查詢之外，氣象署官方APP也都已正式更新。