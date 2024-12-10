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晶圓代工龍頭台積電今（10）日公布11月營收，合併營收約為新台幣2760億5800萬元，較上月減少12.2%，較去年同期增加了34.0%。累計前11月營收約為新台幣2兆6161億4500萬元，較去年同期增加了31.8%。先前，台積電在法說會預期，第四季的美元營收預估於261億～269億美元，季增11.1%～14.5％；若以新台幣1:32元計算，營收約落在8352-8608億元。不過，在拉貨高峰期過後，後續11、12月的平均單月營收，預估將比10月下滑。然而，從10月已進帳的3142.4億、加上11月的營收來看，若趨勢不變，仍可望有助於第四季營收符合財測預期。台積電先前法說公布第三季獲利年增54%，第三季毛利率57.8%、營利率47.5%，最主要原因是台積電先進製程已佔公司整體營收高達69%，背後歸功於市場對於AI需求暴增，對於AI半導體之關鍵元件，包括AI晶片、AI伺服器，及ASIC（特殊應用IC）和其他周邊晶片等支援元件的需求將增加。針對全年營收展望，魏哲家先前在法說會指出，由於強勁AI需求，帶動整體產能利用率提升，全年會有接近30％的營收成長。台積電今年資本支出仍維持略高於300億美元的目標，目前尚無2025年資本支出規劃，不過，明年是健康成長一年，資本支出有機會比今年高。魏哲家表示，今年是非常好的一年，無論是台積電或是客戶，都達成了重要的里程碑。法人關切，AI需求是否為真實，還是只是泡泡？他回應「AI is Real」，各家業者與台積電深度合作，「這個需求是真的，且有關鍵客戶表示，現在的需求很瘋狂，且才只是剛開始而已，接下來還會持續數十年！」