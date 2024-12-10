衛福部食品藥物管理署執行邊境檢驗，今（10）日公布最新邊境檢驗不符合食品資訊名單，共有18件產品違規，其中小磨坊國際貿易股份有限公司從中國大陸出口「胡荽粉（GROUND CORIANDER）」，檢出殘留農藥賽洛寧0.04ppm，製造出口商為「四川美料美味食品科技有限公司」，總計6,000公斤全數依規定退運或銷毀。
食藥署今日公布最新邊境檢驗不符合食品資訊名單，18件違規產品，分別有泰國出口「蘆筍」，韓國出口「奇異果」，中國大陸出口「胡荽粉」、「綠豆」、「冷凍葡萄」、「花椒粉」，秘魯出口「鮮藍莓」，美國出口「黃豆」，斯里蘭卡出口「薄荷葉茶」，日本出口「鮮哈蜜瓜」，印度出口「薑黃圓粒」、「薑黃粉」均檢出農藥殘留含量不符規定；以及秘魯出口「南非國寶蜜樹茶」、「薄荷茶」、「橙茶」為防腐劑含量超標，印尼出口「月桂葉」重金屬含量超標，加拿大出口「藍莓萃取複方粉」、「葡萄籽萃取複方粉」含非法定著色劑。
而根據食藥署檢驗，由小磨坊國際貿易股份有限公司進口的「胡荽粉」，檢出殘留農藥賽洛寧0.04 ppm，超過「農藥殘留容許量標準」，農藥布瑞莫定量極限為0.03 ppm，因不符合食品安全衛生管理法第15條規定，將6000公斤依規定退運或銷毀。
另由鋐澄貿易有限公司進口的「月桂葉」，檢出重金屬鉛2.76 mg/kg，經業者提供說明文件之乾燥率換算後，生鮮月桂葉含重金屬鉛0.4 mg/kg，超過「食品中污染物質及毒素衛生標準」，重金屬鉛於香草植物及香辛植物類限量為0.3 mg/kg以下，本案不符合食品安全衛生管理法第17條規定，120公斤依規定退運或銷毀。
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食藥署今日公布最新邊境檢驗不符合食品資訊名單，18件違規產品，分別有泰國出口「蘆筍」，韓國出口「奇異果」，中國大陸出口「胡荽粉」、「綠豆」、「冷凍葡萄」、「花椒粉」，秘魯出口「鮮藍莓」，美國出口「黃豆」，斯里蘭卡出口「薄荷葉茶」，日本出口「鮮哈蜜瓜」，印度出口「薑黃圓粒」、「薑黃粉」均檢出農藥殘留含量不符規定；以及秘魯出口「南非國寶蜜樹茶」、「薄荷茶」、「橙茶」為防腐劑含量超標，印尼出口「月桂葉」重金屬含量超標，加拿大出口「藍莓萃取複方粉」、「葡萄籽萃取複方粉」含非法定著色劑。
而根據食藥署檢驗，由小磨坊國際貿易股份有限公司進口的「胡荽粉」，檢出殘留農藥賽洛寧0.04 ppm，超過「農藥殘留容許量標準」，農藥布瑞莫定量極限為0.03 ppm，因不符合食品安全衛生管理法第15條規定，將6000公斤依規定退運或銷毀。
另由鋐澄貿易有限公司進口的「月桂葉」，檢出重金屬鉛2.76 mg/kg，經業者提供說明文件之乾燥率換算後，生鮮月桂葉含重金屬鉛0.4 mg/kg，超過「食品中污染物質及毒素衛生標準」，重金屬鉛於香草植物及香辛植物類限量為0.3 mg/kg以下，本案不符合食品安全衛生管理法第17條規定，120公斤依規定退運或銷毀。