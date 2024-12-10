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▲台北市內湖路一段發生甯姓母女輕生命案，經查發現兩人存款被詐團騙光，金額高達1200萬。（圖／民眾提供）

▲內湖母女輕生命案，車手落網。（圖／翻攝畫面）

台北市內湖路一段發生甯姓母女雙屍命案，經查發現兩人存款被詐團騙光，金額高達1200萬，連房產都被拿去借二胎，走投無路之下赴派出所報案求救，豈料31歲劉姓員警嘲諷訕笑，導致母女2天後尋短身亡。士林地檢署已將該名警員依涉嫌教唆自殺罪嫌偵辦，今（10）日稍早警方帶回年約35歲楊姓、20歲黃姓車手。甯姓母親（54歲）與曾姓女兒（28歲）疑因1200萬存款遭詐騙集團騙光，致使走上絕路，後續警方查出本月4日時，2人曾前往港墘派出所報案求救，由劉姓員警接手承辦，6日，劉姓員警電聯約定再次筆錄時間，竟在電話中嘲諷「新聞報這麼久，你們還會被騙喔？」、「妳怎麼不去死一死？」等語，致使甯女認為備受嘲諷，選擇與女兒走上絕路，8日被人發現陳屍家中。母女生前留下遺書提起報案過程，指控「警察叫我去死」，警方積極調閱電話錄音，查出員警疑似缺乏同理心，對著當事人講出嘲諷言詞，內湖分局召開記考績會決議後，對劉姓員警記一大過調職處分，至於是否涉及刑事責任，士林地檢署已將該名警員依涉嫌教唆自殺罪嫌偵辦。內湖警方也根據母女匯款紀錄和面交過程相關監視器，鎖定了至少9名車手，進一步查證後，其中5人已因另涉他案在押或入監執行，不過4人仍未落網，警方今天出動大批警力，分別於桃園及汐止拘提楊姓及黃姓車手，2名車手係在臉書網頁徵求收款工作，楊嫌於7月至本轄向被害人收取20萬元、黃嫌於8月則收取40萬元，另外還有2人仍在搜捕中。