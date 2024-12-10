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▲新北國際城市U18邀請賽，宋坷睿及張安毅是昆士蘭陣中具有台灣血統選手。（圖／大會提供）

新北國際城市U18邀請賽今（9）日進行小組賽第2天賽程，穀保家商組成的新北藍繼續在7連霸的路上邁步前進，面對花蓮縣棒棒開花，全隊敲出11支安打，終場以10：2贏球，率先收穫2連勝。新北藍開賽就進帳2分，3局下更是用11人次的猛攻海灌7分、提前預約勝利，這個半局的6支安打中，就有4支是三壘安打，包含首名打者張乙安，就是用三壘安打發難，蔡琞傑、邱宥得和劉承佑也都依序跟進。前場比賽對上日本神奈川全隊只敲出5支安打，新北藍總教練鄭志強認為，不可以用天氣冷當理由，昨天結束之後有加以提點，「請他們回想在黑豹旗時，攻擊上幾乎沒有追打低的壞球，球看高一點，就能揮到更好的擊球點上。」鄭志強補充說道，自家打者的腳程出色，幾乎人人都有跑出三壘安打的能力，甚至張乙安還算是速度慢的，「他是慢在從打擊區到一壘，但是繞壘技巧很不錯，有彌補到。」張乙安本人坦承的確跑速不快，所以踩完壘包會盡量跑直線。今天以二壘手先發，排在第3棒繳出3打數1安打，其實張乙安昨天才對日本神奈川先發5局丟2分奪勝投，他說自己很習慣「二刀流」，因為是第一次丟外國隊，所以昨天有點緊張，「不知道對手實力好不好，投完覺得他們還不錯，球幾乎都打得到。」曾被鄭志強形容是下一個林盛恩，但張乙安透露更想以陳睦衡為目標，「因為想旅日，不過2個都是很好的學長可以去學習。」他認為日本跟台灣文化比較像，也比較容易習慣，不過以投、打哪個角色挑戰日職還未定，「以後再想，看哪個發展得比較好。」高二就在中心棒次的他，具有長打能力，投球的球速也可到141公里，武器庫還有變速球、滑球和指叉球。今天笑著離開球場的還有從澳洲遠道而來的昆士蘭，連續2年來台參賽，今天在澳洲昆士蘭州駐台代表費裘娜( Juna Ferrett )處長以及僑務委員陳秋燕女士特地前來擔任開球嘉賓助威下，終於在6：2擊敗嘉義市，入袋征戰台灣的首場勝利，特別的是，當中還有2名具有台灣血統的球員助拳。此役4局打完形成2：2平手，5局上昆士蘭攻得4分奠定勝基，貢獻勝利打點的宋坷睿賽後靦腆透露，自己其實是投手，「我不知道會排我指定打擊，昨天晚上就一直在想打擊動作，今天有抓到點。」宋坷睿表示因為隊上人力有限，所以這次必須兼打者，今天他被排進第8棒並貢獻2安，而另一位張安毅則是第7棒，雖然2打數掛蛋，但也選到1個四壞球保送和1次犧牲觸擊，2人剛剛好形成「台灣連線」。宋珂睿的父親是澎湖人，但他卻是在中國貴陽出生，也在那裡開始接觸棒球，「小時候我喜歡運動，貴陽只有場地可以玩玩球，爸爸就說帶我去澳洲，我在那裡正式開始打球。」澳洲籍的他希望來日能登上洛杉磯奧運，「那時候我大概24、25歲，應該是最強的時候。」雙親都是台灣人的張安毅則是澳洲出生，但4歲時回台就學，直到小學畢業才又久居澳洲，「在台灣不算打棒球，只是拿拿手套和球棒，是到澳洲之後，家附近3分鐘有俱樂部，就去試試看。」他笑說爸爸雖然是籃球員，但也是兄弟象球迷，因此他國小也有考慮加入棒球隊，但感覺科班壓力大而作罷。張安毅即將升上高三，他表示希望先拚拚看明年U18澳洲代表隊，之後尋求到美國大學繼續打棒球，「一切要看看高三畢業前能打到哪裡。」還保有台灣國籍的他，返台參加職棒選秀也是選項之一。新北藍2連勝成為唯一取得6積分的隊伍，外國球隊方面，京畿道7：0完封大阪，首爾也以5：2擒拿屏東縣。新竹市7：1輕取宜蘭縣，雲林縣最後關頭押出王牌徐磊止血守勝，以4：3險勝彰化縣，嘉義縣在李睿騰和柯侑成聯手完封下，以1：0力退去年亞軍台南市。