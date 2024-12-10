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才遭遇右眼眶骨折的暴龍少主Scottie Barnes今天面對尼克，不慎踩到對手的腳，導致「翻船」扭傷右腳踝，讓他痛到倒在地上直呼「我感覺不到我的腳了！」賽後暴龍教頭Darko Rajakovic補充，初步X光檢查為陰性，但仍要持續觀察。23歲的Barnes上季入選明星賽，休賽季和暴龍簽下延長合約，最高可以拿到2.7億美元（約新台幣86億），儼然成為「新龍王」，但開季諸事不順，10月28日對上金塊，遭Nikola Jokic左手肘擊中臉部，導致右眼眶骨折，缺席3週，戴著護目鏡回歸。結果才打10場，今天對尼克第三節一次跳起防守，落地時右腳踩到Karl-Anthony Towns的腳導致「翻船」，隨後倒地不起，最後在隊友攙扶下勉強走回場邊，然後用左腳一路跳回休息室，本場無法回歸。終場暴龍以108：113不敵尼克，苦吞3連敗，可說是賠了夫人又折兵，賽後Rajakovic表示，Barnes的X光檢查結果為陰性，將觀察他明天的感覺，然後再決定是否進行進一步治療。暴龍目前7勝18敗，排在東區倒數第2。