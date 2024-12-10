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▲透過故事版輸入需要的畫面場景，可以更加符合期待。（圖／翻攝官網）

▲Storyboard可以讓影片中的動作、順序和時間安排更符合用戶需求，下方可以調整影片的設定。（圖／翻攝官網）

▲進入Sora能檢視他人製作影片所下的咒語。（圖／翻攝官網）

OpenAI宣布Sora即將開放給一般民眾使用，只需要輸入文字就能自動生成最長20秒影片，首波優先提供給美國及部分國家的ChatGPT Plus、ChatGPT Pro 付費用戶。《NOWnews》記者實際登入Sora官網，使用ChatGPT Plus(需另外支付訂閱費，每月20美金，約648元台幣)帳號實測，輸入中文也能通，記者用中文輸入「製作一支有台北101的影片」大約5分鐘就自動生成兩種風格挑選，現階段來看影片還是有不少瑕疵，但可以預期會越來越強大。最強AI影像生成模式 OpenAI旗下的Sora今年2月首度亮相，一登場引發大量關注，生成式AI持續發展，ChatGPT改變了搜尋習慣，接著還有Sora來幫助用戶產出影片，未來可能不用拍片，懂得精準下咒語就能快速製作出影片。Sora今年初亮相就吸引了全球目光，今稍早OpenAI宣布開放給一般民眾使用，根據外電報導，Sora 背後的模型已經換成了更加強大的「Sora Turbo」可以讓影像處理速度更快，但產出的影片可能會是會出現不真實的物理效果，而且難處理複雜動作指令。記者實際使用ChatGPT Plus帳號登入Sora，目前應該是真的太多用戶，嘗試多次才能使用，輸入指令的部分，如果有具體的需求，可以啟用故事板Storyboard，詳細描述需要的畫面場景、人物、氛圍、動作、順序等在哪個時間點出現，產出的影片會更符合用戶期待。此外，中文也能通，記者只用中文輸入「製作一支有台北101的影片」大約5分鐘就自動生成兩種風格挑選。實際產出的影片，現階段來看當然會有很明顯的瑕疵，細節不夠，AI感很強烈，但可以預期經過全球用戶持續的訓練，一定會越來越強大和逼真。此外，可以從他人影片激發自己的創意，進入影片內的故事版就能知道對方是怎麼下咒語，加入自己的想法之後創造自己的新影片。使用ChatGPT Plus、ChatGPT Pro帳號登入sora影片比例：16:9、1:1、9:16影片解析度：480p最快，還可選擇720p、1080p但速度會較慢影片長度：5秒、10秒、15秒、20秒生成影片版本：有1v、2v、4v預設畫面：定格動畫、電影、紙板輸入指令或是在Storyboard描述更詳細的場景、人物需求目前Sora不需要另外支付費用，是包含在ChatGPT付費用戶的範疇內，Chat GPT Plus，每月支付20元美金，每月最多可產生 50 部、最高 720p 時長 5 秒的影片；至於月付 200 美元 ChatGPT Pro 用戶，每個月可製作 500 部、最高 1080p 且時長 20 秒的影片，最多能有 5 部影片同時處理，且影片下載時不會有浮水印。