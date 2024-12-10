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臺中地檢署檢察官指揮警政署政風室、台中市警局督察室等單位今年9月間偵辦查處西屯派出所李姓員警等人於製罰單時涉嫌圖利當事人，經後續比對、分析後發現另有員警涉案，於今(10)日續由臺中地檢署檢察官指揮警政署政風室、台中警局督察室等單位，搜索台中市13名員警及通知7名員警到案說明，其中包括前西屯派出所所長現於太平警分局擔任偵查隊長的金桂明。上述涉案員警之前係於西屯派出所任職期間涉及涉嫌利用取締交通違規，將開立白單轉為罰額較低的紅單，製單圖利當事人，因職務調動而調任至目前所屬單位服務，並非多個單位同時涉及此案。本案係台中市警局自清自檢發現後陳報內政部警政署政風室，並報請臺中地方檢察署檢察官指揮偵辦。今(10)日再續由臺中地檢署檢察官指揮督察室等單位，搜索13名員警及通知7名員警到案說明。台中市警察局表示警紀是警察命脈，本局本於「自檢自查、警紀警辦」的原則，主動積極查處，全力配合後續調查偵辦，絕不護短，並追究相關人員考監不周責任，展現維持警紀的決心。