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▲國防部舉辦民國114年國軍形象月曆說明記者會。（圖／記者呂炯昌攝，2024.12.10）

國防部今（10）日公布民國114年國軍形象月曆，以「看見國軍，走進國防」為主題，透過每個月不同視角的精采軍事照片或畫頁，搭配資訊化圖表解說，呈現國軍在訓練、裝備及服制上的小常識，充滿濃厚的「軍事科普」風；當中10月份主題為軍聞社新聞官周少校所拍攝陸航機隊吊掛巨幅國旗畫面，該作品除獲國際攝影比賽大獎外，也展現國軍軟實力，同時傳遞國軍守護國家的堅定信念。國防部今日舉辦民國114年國軍形象月曆說明記者會，由發言人孫立方少將主持，政戰局文宣心戰處副處長王宜弘上校說明形象月曆規劃；會中也邀請國防大學政戰學院應用藝術系教師胡定傑、心戰大隊分隊長陳緯少校及軍聞社新聞官周昇煒少校，分享設計理念及心得。王宜弘指出，在2月份的國軍形象月曆中，以雄風三型反艦飛彈射擊畫面為主題，同時介紹國軍主要飛彈，展現堅實戰力；5月份主題則是海軍水下作業大隊執行訓練實況，同時以「只有海底，能阻止我們潛得更深」精神標語，結合資訊圖表、QR code，民眾掃描後，可觀看匠人魂影片，了解其訓練內容；10月份則為軍聞社新聞官周昇煒所拍攝的陸航直升機吊掛巨幅國旗照片，該作品榮獲多項國際攝影獎，展現國軍軟實力。王宜弘表示，114年形象月曆由國防部心理作戰大隊及國防大學政戰學院應用藝術系教師胡定傑共同設計，封面以插圖的方式，呈現民眾走進國防的意象，向國人傳達國軍始終和大家同一個方向前進，亦期待國人能夠「走進、貼近」國防。王宜弘處長進一步表示，月曆也運用資訊化圖表方式，採每月介紹不同的軍事科普知識，其內容豐富，深具全民國防教育意涵，內容包括國造主要防禦飛彈介紹、水下作業大隊合格潛水員的養成過程、國軍部隊的各種演訓、軍艦也有專業分工等，讓看月曆也能夠學習基本國防常識；並透過介紹「軍事科普」，讓國人看見國軍、認識國軍，進而支持國防施政，共同守護國家安全與自由民主。國防部強調，中共近年不斷加大對台灣的軍事恫嚇與灰色地帶威脅，昨日也公布共軍於浙江、福建以東海域開設「空域保留區」；國軍發現異常後，主動公布敵情並應處，強化國防透明度。如同114年形象月曆，運用軍事科普方式，強化全民國防教育，建立全民防衛韌性，堅定保家衛國的信念，共同為守護國家安全與自由民主的生活而努力。