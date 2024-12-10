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▲墊腳石書局外的排隊人潮，全是為了《職業棒球》12月號雜誌，打算再次複習中華隊在12強奪冠的榮耀瞬間。（圖／翻攝自職業棒球雜誌官方粉絲團）

▲《PROFESSIONAL Baseball 職業棒球》513期雜誌為正、反雙封面，隨書附贈「12強冠軍紀念海報」三款隨機附送一款。（圖／翻攝自職業棒球雜誌官方粉絲團）

▲《PROFESSIONAL Baseball 職業棒球》513期紀錄世界12強賽中華隊奪冠的歷程，受到球迷熱烈搶購。（圖／翻攝自職業棒球雜誌官方粉絲團）

由於網路普及，傳統書局人潮大幅減少，不過近日卻有網友發現，墊腳石書局外竟罕見出現排隊人龍，且人還多到擠滿門口，一問之下才得知，原來眾人是為了搶購《職業棒球》12月號雜誌，還有人幫忙Tag中華職棒會長蔡其昌求關注。事實上，昨（9）晚蔡其昌就宣布本期《職棒雜誌》已經賣破15萬本，因此決定推出為期兩天「限時不限量」預購，球迷們可在4大預購通路購買。一名網友日前經過墊腳石書局時，發現門口竟有大批民眾排隊，人龍長到動線需要折返排，讓他好奇大家到底是在排什麼？有知情人出面解答，原來這排隊人潮全是為了《職業棒球》12月號雜誌，打算再次複習中華隊在12強奪冠的榮耀瞬間，更忍不住Tag蔡其昌：「會長，墊腳石物流還沒來，所以大排長龍了。」貼文一出，網友們也紛紛留言「可能要十刷才能滿足大家」、「經常光顧重南店，沒看過排成這樣的」、「上次看到書店大排長龍，是買演唱會門票呢XD」、、「喔買尬！我有請中壢墊腳石幫忙留一本，店員說他們通常下午進貨」。第513期12月號職業棒球雜誌，封面故事為「世界12強冠軍 台灣尚勇」，由中華職棒出版，記錄下這次中華隊在12強賽奪冠的種種歷程，以及陳傑憲、張奕、林昱珉人物專訪，還附贈「12強冠軍紀念海報」3款隨機附送1款，吸引球迷搶購。蔡其昌昨晚也宣布，由於《職棒雜誌》已經銷售破15萬本，，「讓大家一次吃到飽，通通能買到。」蔡其昌更幽默地宣傳：「這本雜誌將是您今年過年返鄉最具代表性的伴手禮，走在路上閃閃發光，連路人都會投以羨慕的眼神，會長決定用發雜誌取代發紅包了！」《職棒雜誌》4大預購通路包含，期限為截止，無實體書局預購。