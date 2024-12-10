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▲藝人姚元浩（前排左起）、卜學亮及郭泓志今（10）日出席全新旅遊實境節目《全明星出發吧！》記者會，三人擔任菜鳥領隊安排客製化的行程給貴賓，過程玩得不亦樂乎。（圖／好看娛樂提供）

▲藝人郭泓志今（10）日出席全新旅遊實境節目《全明星出發吧！》記者會，郭泓志被問及此次學弟陳傑憲表現如何，大讚他私下人格特質優秀，也放話「要帶整個中華隊出遊」。（圖／好看娛樂提供）

藝人卜學亮、郭泓志及姚元浩今（10）日出席全新旅遊實境節目記者會，三人擔任菜鳥領隊安排客製化的行程給貴賓，首集來賓就找來徐乃麟、徐新洋父子檔及Judy、ANGIE安吉母女倆，過程玩得不亦樂乎。然而，郭泓志被問到近日人氣暴漲的中華隊及「台灣隊長」陳傑憲，先是讚賞陳傑憲表現太好了，且人物特質相當吸引人，也坦言未來想帶整團中華隊出去遊玩、大嗑美食，好好慰勞球員們的辛苦與付出。郭泓志被問到如何看待這次中華隊的表現？他分享樂見台灣對於棒球這項運動十分瘋狂，「這是很棒的一件事情，因為現在大家拿到冠軍後，又更關注棒球」，一旁的姚元浩不忍讚道：「噢台灣隊長真的很讚」，談到陳傑憲，郭泓志分享說，「這很好啊，我們會因為他的人物特質更關注（棒球），長官更看重體育」，不過也坦言兩人私下因為輩份及年齡差距所以沒有私交。至於除了陳傑憲之外，有無特別屬意其他中華隊球員，郭泓志笑說，「大家都打得很好，下次如果有機會帶整個中華隊來旅行團，因為運動選手比較少出去玩樂，想帶他們到中部以北吃吃喝喝，享受不一樣的美食」，深表想慰勞學弟們辛苦的心情，而姚元浩也強調，三人領導的旅行團會對來賓做出「客製化」的行程，若是中華隊真的來參加，想必屆時會有專屬於「運動員」的美好旅途。《全明星出發吧！》中的卜學亮、郭泓志及姚元浩擔任領隊，三人各司其職分別是幽默擔當、顏值擔當、體力擔當，郭泓志笑說：「跟著兩位老大哥到各地體驗五星級旅遊體驗，真的很沾光，說到顏值擔當這一塊我拿捏的死死的，勢在必得。」卜學亮幽默說道：「三位領隊互相都合作過了，三個臭皮匠，勝過一個諸葛亮，我們有各自的特色，如果三個擔當，我想我是氣氛擔當」！