2024-25東亞超級聯賽（EASL）小組賽本週移師澳門開打，P. LEAGUE+桃園璞園領航猿將於明(11)日對陣韓國勁旅水原KT音速彈。領航猿目前以2勝0敗的成績高居A組榜首，此役將是搶占四強席位的重要戰役。
首度登上東超舞台的領航猿，在小組賽中展現絕佳的鬥志，先後擊敗韓國水原KT音速彈及菲律賓職籃球隊。尤其在上一場對陣強權水原KT時，領航猿爆冷以91：70奪下隊史首勝，該場比賽由葛拉漢（Treveon Graham）和白曜誠聯手開火，帶領球隊拿下勝利。本次再戰，雙方均有針對性的戰術調整，競爭勢必更加激烈。
水原KT明星後衛許訓坐鎮 醞釀復仇
水原KT音速彈本季實力不容小覷，尤其明星後衛許訓（Heo Hoon）是韓國籃壇的頂尖球員之一，他以敏捷的突破與精準的外線投射威脅對手防線。
同時，音速彈陣容近期完成重要補強，斯洛維尼亞歸化中鋒摩根（Jordan Morgan）的加入，加強了禁區實力。而如果韓國國家隊主力中鋒河潤基（Ha Yoon-gi）成功傷癒復出，水原KT的內線實力將更上一層樓。
領航員年度MVP盧峻翔與許訓的對決無疑是本場比賽最大的焦點之一，而年度盧峻翔預計將面對對手嚴密防守，如何突破對方的封鎖，延續團隊協作的優勢，是領航猿總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）需要面對的課題。
此外，葛拉漢的穩定表現以及本土球員的發揮，也將成為左右比賽結果的關鍵因素。這場重量級對決，不僅關係到小組排名，也將決定領航猿能否延續隊史在東超賽場上的不敗紀錄。
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水原KT明星後衛許訓坐鎮 醞釀復仇
水原KT音速彈本季實力不容小覷，尤其明星後衛許訓（Heo Hoon）是韓國籃壇的頂尖球員之一，他以敏捷的突破與精準的外線投射威脅對手防線。
同時，音速彈陣容近期完成重要補強，斯洛維尼亞歸化中鋒摩根（Jordan Morgan）的加入，加強了禁區實力。而如果韓國國家隊主力中鋒河潤基（Ha Yoon-gi）成功傷癒復出，水原KT的內線實力將更上一層樓。
領航員年度MVP盧峻翔與許訓的對決無疑是本場比賽最大的焦點之一，而年度盧峻翔預計將面對對手嚴密防守，如何突破對方的封鎖，延續團隊協作的優勢，是領航猿總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）需要面對的課題。
此外，葛拉漢的穩定表現以及本土球員的發揮，也將成為左右比賽結果的關鍵因素。這場重量級對決，不僅關係到小組排名，也將決定領航猿能否延續隊史在東超賽場上的不敗紀錄。