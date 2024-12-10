我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國總統尹錫悅3日無預警發佈緊急戒嚴，此事引起大批要求彈劾尹錫悅聲浪，韓國國會今（10）也以高票贊成通過了《叛亂特別起訴法》，任命常設特別檢察官針對緊急戒嚴事件進行調查，調查對象包含總統尹錫悅、前國防部長金龍顯等官員，指控他們在宣告戒嚴的過程違反法律而涉及內亂罪，由於特檢案不需要總統的同意，因此尹錫悅無法行使否決權。尹錫悅本月3日突襲式地宣布戒嚴，並在短短幾小時後被國會否決。這次戒嚴令引發了社會的強烈反彈，也被視為對韓國民主制度的挑戰。隨著在野黨於國會推動彈劾程序，尹錫悅的政治前景變得更加不穩定，週一（9）擁有多數席次的最大在野黨、共同民主黨於國會提起《叛亂特別起訴法》法案，今於國會正式表決通過。《韓聯社》指出，《叛亂特別起訴法》將由常設性特檢組辦公室，調查尹錫悅是否通過戒嚴製造內亂、是否構成叛亂罪，而這起特別檢察調查有別一般性質，總統無法對常設特別檢察法案行使否決權，但報導指尹錫悅是否會任命在野黨推薦的常任特別檢察官候選人仍不清楚。上月28日的國會全體會議上，韓國國會通過了一項修改國會規則的法案，規定執政黨在針對總統或其親屬進行調查的情況下不得推薦常任特別檢察官。此前包含法務部副部長、國家法院行政部副部長、韓國律師協會會長共同推薦了一名常任特別檢察官候選人，在野黨聯盟也推薦了一名常任特別檢察官候選人。這次投票結果顯示，在287名出席的國會議員中，有210名支持、63名反對，14名棄權，常設特別檢察官辦公室將以涉嫌內亂、宣布違憲的戒嚴令、廢除憲法賦予國會的戒嚴控制權等罪名，對總統尹錫悅進行調查，其餘調查對象還包含前國防部長金龍顯，罪名為積極參與總統內亂陰謀，如向尹總統建議宣布戒嚴、推薦戒嚴司令等，特戰司令官郭種根、國務總理韓悳洙。值得注意的是，目前韓國檢察機關「特別搜查本部」也已經以內亂等罪名緊急逮捕前國防部長金龍顯，並稱正根據程序進行調查，將尹錫悅以嫌疑人身分立案，然而在野黨批評指相關調查應交予特檢，因為出任「戒嚴特別調查本部長」的首爾高等檢察廳長樸世鉉，正是國民力量黨魁韓東勳的高中和大學師弟。而共同民主黨除了提起設立常設特別檢察官辦公室的《叛亂特別起訴法》外，也發起調查此次戒嚴事態真相的《內亂獨檢法》、針對第一夫人操縱股價案的《金建希獨檢法》，尤其後者已多次遭否決，上述兩項法案將於12日、14日於國會全會上進行表決。