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美國股市本週開局不順，遇到逢高了結的賣壓，輝達又因為遭到反壟斷調查的影響下跌逾2%，拖累四大指數昨（9）日全數走低，拖累台北股市今（10）日開盤下跌44.99點、來到23228.26點，失守5日線，隨後雖然一度翻紅，最高來到23329.01點，可惜也是曇花一現，在權值股領跌下，終場下跌148.17點或0.64%，收在23125.08點，日K連4黑，失守5日線，成交量為3428.46億元。大盤跳水翻黑，中小型股走勢也同於大盤，櫃買指數開盤上漲0.04點、來到260.51點，盤中最高來到261.66點，隨後遇壓走低，盤中最低來到258.17點，終場下跌2.26點或0.87%，收在258.21點，日K連3黑，失守10日線，月線失而復得。今日個股成交量排行榜前五名為：神達、陽明、富喬、長榮航、新光金；個股成交值排行榜前五名為：台積電、神達、鴻海、世芯-KY、陽明。權值股跌多漲少，權王台積電盤下以1070元開出、下跌5元，隨後一路走低，最低來到1060元，最後一盤爆出5918張買單，終場跌勢收斂到下跌10元或0.93%，來到1065元，失守5日線，拖累大盤指數就有79點，也因此拖累半導體股的走勢，茂矽下跌逾4%，錼創科技-KY創、M31下跌逾3%，京元電子、台星科、汎銓下跌逾2%。跌勢也擴散到設備股，天虹慘至跌停價366.5元，星雲下跌逾7%，致茂下跌逾3%，蔚華科、翔名、博磊、廣運下跌2%。鴻海也同步走低，以193元開出後，雖然盤中一度回到平盤價195元，不過仍敵不過賣壓，最後一盤爆出5518張賣單，終場收在最低價192元，下跌3元或1.54%，日K連4黑，拖累大盤指數就有13點。也因此鴻家軍同步走低，訊芯-KY下跌逾4%，台通、鴻準下跌逾3%，廣宇、瑞祺電通、AMAX-KY下跌逾2%。權值股內只有聯發科表現強勁，雖然開在盤下1315元，隨後有買單挹注，盤中成功翻紅，終場上漲25元或1.89%，收在1350元，日K連2紅，挹注大盤指數就有12點。也帶動IC設計族群的表現，揚智攻上漲停價31.45元，矽力*-KY上漲逾8%，安國上漲逾5%，安格、茂達、創意、凌陽上漲逾3%，佑華、威盛、九暘、鈺創、立積、倚強科上漲逾2%。此外，昨日走高的航運股今日也同步走低，類股指數下跌逾1%。志信、陽明下跌逾3%，中櫃、長榮航、遠雄港、山隆、裕民下跌逾2%。