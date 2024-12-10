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屏東縣牡丹社事件150週年紀念活動再添新亮點，為深入了解這段歷史，牡丹社事件館將於12月14日下午1時開幕，成為旅人探索牡丹的新起點。屏東縣政府攜手牡丹鄉公所，規劃了「走進歷史」、「島嶼南方」、「事件歷程」以及「對話反省」四大展區，邀請觀眾一同搭乘時光之旅，重新體驗恆春半島的歷史脈絡。事件館的展示內容包括1871年琉球漂民事件及後續的1874年日本出兵等重要歷史事件，以及其對當地文化與社會的影響。開幕當日，二樓的B區展區將優先供民眾參觀，展現已久的歷史故事與文化底蘊。此外，為慶祝開館，牡丹社事件館將舉辦一系列文化演出，包括由當地部落族人創作的音樂舞台劇「macacukes之聲——再現1871」，聚焦於原住民的生活與歷史觀點，令人期待不已。還將有蒂摩爾古薪舞集的精彩表演及傳統古謠演唱，歡迎所有民眾共同來到屏東牡丹遊客中心，欣賞這場獨特的文化盛宴。