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▲周杰倫「嘉年華」大巨蛋演唱會，江蕙上台當嘉賓。（圖／杰威爾提供）

▲周杰倫（中）、昆凌夫婦跟進江蕙買入「信義聯勤」豪宅，全聯董事長林敏雄也是芳鄰。（圖／周杰倫IG）

天王周杰倫（周董）4場台北大巨蛋演唱會中，其中兩場的特別嘉賓為忘年之交、國寶級台語歌后江蕙（二姐），兩人交情好到連房子都要買在一起，他在二姐之後以3.5億元買下大安森林公園首排豪宅，兩人從老友變鄰居。據了解，江蕙2015年9月封麥後，本來住在淡水的她，去年突然被拍到和女助理在大安森林公園散步，兩人不久沿著建國南路一同步入一棟社區，該處建物為每坪228萬元、一戶3.5億元的超級豪宅「信義聯勤」，而與二姐交情甚篤的周杰倫、昆凌夫妻，2021年2月也入手北棟7樓，跟進江蕙成為該豪宅住戶，除了聯繫感情，生活上也彼此照料。江蕙原本住在關渡山上的「楓丹白露」社區20多年，位址可遠眺觀音山、淡水河，環境清幽，沒有太多閒雜人，退休前沒有工作時，她最喜歡在家沏一壺茶，看淡水的景緻變化，或是弄弄植栽、花草。沒想到，引退隔年底，江蕙家發生強匪闖入住處企圖行搶財物、打傷胞弟的事件，她自己在救弟弟時也受傷，基於安全考量，後來才搬到台北市區，保全相對嚴謹的豪宅。不過周杰倫和昆凌及2女1子，目前還住在鄰近師範大學的大安區精華區、「和平大苑」億級豪宅，尚未搬去「信義聯勤」新居和江蕙同住，住在此區的名人還有全聯董事長林敏雄。周董2015年以每坪225萬、總價6.6億元購入「和平大苑」37、38最高樓層，並將兩戶打通為樓中樓，房屋坪數高達283.94坪，堪稱藝人買豪宅的天花板。