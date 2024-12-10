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新藥公司順藥缺血性腦中風新藥LT3001中國臨床二b試驗結果達標，但未公布療效數據，被外界解讀「說不清楚」，因此連吞六根跌停，股價大跌近4成。大股東晟德昨（9）日晚間公告，授權董事長最高額度10億元買回順藥股票，激勵今（10）日股價一度攻上漲停價。晟德及子公司順藥公告，由於順藥即將公布旗下重點新藥「LT3001」中國二期臨床解盲結果，因符合重大訊息標準，經櫃買中心同意後，兩家公司均於11月29日暫停交易。29日當日順藥召開法說會，宣布與上海醫藥公司合作開發的「LT3001」已完成關鍵概念性驗證，中國二期臨床試驗結果正向，證實該藥安全性已達標，總體耐受性良好，具療效潛力，具備初步療效。不過，在療效方面，順藥並沒有透露外界最關心的試驗數據以及「P值」（基於數據檢定統計量算出來的機率值，用於判斷結果是否顯著），僅提到具有初步療效，引發市場諸多揣測。也因此拖累股價連吞六根跌停板，股價從316元暴跌至193元，崩跌將近4成，跌破年線關卡。大股東晟德昨日晚間公告，授權董事長最高額度10億元買回順藥股票，買進價格區間帶為每股150至225元間，大股東出手止血也激勵順藥今日股價止跌回漲，雖然盤下開出，但隨後股價翻紅走高，甚至一度攻上漲停價212元，終場上漲15元或7.77%，收在208元。