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▲北市議員苗博雅Threads發文，被認為對挑戰2026台北市長有興趣。（圖／翻攝自苗博雅Threads）

民進黨在2022年縣市長選舉大敗後，隨著2026逐漸越來越近，地方選戰佈局引發關注。有媒體透露，民進黨有意與社民黨合作，2026循「柯文哲模式」共推台北市議員苗博雅挑戰現任台北市長蔣萬安。苗博雅今（10）日受訪表示，她的任期到2026年12月25日會繼續爭取為台北市服務的機會，任何點名在深藍艱困選區就是把人推出來當箭靶，如果要她扮演這種角色也沒關係。。苗博雅今日現身議會受訪，媒體詢問民進黨與她合作2026選市長，苗博雅回應說，現在這個時間點被點名都是當箭靶被罵的吧，因為現在才2024年12月，2025都還沒到，現階段就像一個球隊一樣，從第一局開始把每個位置守好，每一個打席打好，無法推算關鍵打席誰有上場打擊的機會，關鍵時刻來之前在自己的位置上把工作做好，她現在職位是台北市議員，責任是讓台北每天都不斷進步。媒體追問社群媒體Threads發文被聯想對2026滿有興趣？苗博雅說，她的任期是到2026年12月25日這一屆，無論如何會繼續爭取為台北市服務的機會，棒球場上誰都不知道會是為球隊打下關鍵分數的人，所以在此之前，任何點名在深藍艱困的選區就是把人推出來當箭靶，如果要她扮演這種角色也沒關係。媒體詢問外界擔心會循「柯文哲模式」，變柯文哲第二，苗博雅表示，如果「柯文哲模式」指的是送給財團百億的容積、兩岸一家親，絕對不可能是這種「柯文哲模式」，但如果「柯文哲模式」是指有公平、公開的辯論，比初選、比民調，這不能說是「柯文哲模式」。