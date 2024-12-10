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▲全聯福利中心「小時達」歡慶達成千萬訂單，限定「千萬訂單感恩祭」優惠曝光。（圖／全聯提供）

▲全聯小時達下修免運門檻，只要99元就享免運費；針對夜貓族也有專屬優惠。（圖／全聯提供）

▲雙12購物節之戰即將開打，全家APP的「比比昂日貨」專區，推出二手精品代購新服務。（圖／全家提供）

天氣降溫轉冷懶得出門？全聯福利中心「小時達」歡慶達成千萬訂單，限定「千萬訂單感恩祭」優惠曝光，即起至1月2日前天天享滿1000元贈1000福利點（福利點10點可折抵1元），再輸入指定折扣碼【千萬分感謝你】現折100元，最高享18％回饋，若是單筆購物預算有破1000元，使用小時達服務更優惠！全聯小時達即起至2025年1月2日，歡慶達成千萬訂單，天天滿1000元贈1000福利點（單筆不可累贈），活動期間的五六日再加碼，消費滿1000元輸入【千萬分感謝你】現折100元，相當於最高享18％回饋。換句話說，若是單筆消費預算有超過1000元，不如使用小時達外送服務，不僅可以不用外出，活動期間把握五六日加碼優惠，共可有18％回饋比到門市購物更划算。「小時達」也公布年度熱銷排行榜，「奇異果、金針菇、高麗菜、雞胸肉、豬梅花肉」為前五大熱銷商品。根據內部數據顯示，北部消費者最愛買菜，生鮮類商品特別受到歡迎；相較起來中南部消費者偏好下單氣泡水和零食，其中熱門零食前三名：蚵仔煎口味洋芋片、鱈魚香絲和經典義美小泡芙通通上榜；另外也觀察到東部及離島地區消費者最常購入調味品，其中又以「糖」的需求最高。同場加映，小時達雙12「一日嗨購」，12月12日當天共三個時段）11:00、14:00、17:00），限量放送各500張77折神券，單筆消費滿1212元，輸入指定折扣碼享77折優惠；活動期間新客獨享抽追劇神器「LG閨蜜機無線可移式觸控螢幕」和「Netflix年度會員12個月」，在家追劇就上小時達下單，搭配優惠活動比門市購物更便宜。12月起每週四也推出「年度熱銷品1元驚爆價」，12月12日義美小泡芙、12月19日金針菇、12月26日農心辛拉麵、2025年1月2日礦沛氣泡水等通通只要1元。此外，網購族注意了！全家看準跨境網購趨勢，去年攜手日本跨境電商「Bibian比比昂」，陸續推出便利商店取貨、「全家」會員APP專屬賣場等服務，此次正式插旗二手精品市場，推出二手精品代購新服務，開拓跨境網購的新藍海。迎接雙12購物節到來，12月12日起至2025年1月21日，全家APP的「比比昂日貨」專區推出超殺優惠，凡全家會員下單指定人氣精品，可享最低2折起折扣，最高還可領萬元折價券，且不限金額免運費、免鑑定費，雙12必買最強檔。