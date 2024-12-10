我是廣告 請繼續往下閱讀

交通部觀光署參山國家風景區「梨山文物陳列館公廁」被遊客稱為「最美公廁」，獲得環境部(113)年度績優公廁評比活動「特色公廁獎」。全國僅有四座公廁獲得這項殊榮，參山處長曹忠猷特別邀請大家到梨山賞楓、看燈光節，一定要到梨山文物陳列館「上廁所打卡，」看看這座被楓紅與泰雅竹編圍繞的美麗廁所，而且還有熱水可洗手。曹忠猷說，觀光署推動公廁美學，梨山遊客中心公廁獲得去年度全國「績優公廁，」今年文物陳列館的公廁再度獲得全國「特色公廁」。參山處利用梨山文物陳列館公廁較大的空間，特別邀請在地工藝師林春節彩繪廁間、外圍裝置竹編作品，呈現在地原民技藝文化。曹忠猷指出，由於公廁位在群山環抱之間，同時能遠晀雪山及玉山山脈，與自然山巒景致相融美不勝收；周圍栽種的楓香與銀杏，每年11、12月楓紅美景，成為梨山的拍照打卡景點。公廁整體，呈現了泰雅人文風情設計與周邊山景合而為一，更表達了泰雅工藝之美，提供優質遊憩品質，也獲得遊客喜愛好評。參山處表示，今(113)年度「我家廁所超級讚—績優公廁評比活動」，依經營型態分為企業提供、交通場站、地方政府推薦及觀光遊憩等四大類，並由各縣市、主管機關先行自內部遴選，推派出單位內績優公廁進行評比；全國共選出4間特色公廁，參山處由觀光署推派進行評比，獲得「特色公廁」殊榮。參山處配合交通部觀光署「6S+1」管理原則，加強轄內公廁之設施維護管理及清潔維護，致力提升公廁的乾淨度、舒適度，希望達到「不髒」、「不臭」、「不濕」及綠美化的五「心」級公廁目標。六大遊客中心，包括：谷關、梨山、獅山、南庄、八卦山脈生態、及松柏嶺遊客中心(茶文化主題館)等，皆有提供無障礙廁所、免治馬桶、親子廁所、以及穆斯林友善廁所等，並著重性別友善的男女廁間比例，同時也提供每日定時清潔，搭配智慧化設備，偵測空氣中濕度、溫度及異味，當濕度、溫度及異味過高，將自動開啟排風扇，降低該廁間濕度、溫度及異味，維持良好如廁環境。