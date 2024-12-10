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▲《綜藝一級棒》、《飢餓遊戲》主持群出席中視除夕特別節目《金蛇報喜旺新春》錄前記者會。（圖／記者陳明安拍攝）

▲康康將出席《鑽石舞台之夜演唱會》主持，他透露和胡瓜合作的契機。（圖／記者陳明安拍攝）

天王周杰倫「嘉年華」演唱會上週連唱四天，終於在8日盛大落幕，其中他的好友Darren邱凱偉也在6日現身台下觀賞，更當場被周杰倫cue一段模仿康康，超級像的聲音讓全場上萬人的驚呆。今日康康和《綜藝一級棒》、《飢餓遊戲》主持群出席中視除夕特別節目《金蛇報喜旺新春》錄前記者會，被問及此事透露，Darren還會模仿他跟周杰倫外婆聊天，之前周杰倫外婆遇到他，竟然向他道謝：「謝謝你常常跟我聊天。」讓他一頭霧水。Darren在周杰倫演唱會上被對方cue來一段模仿，他先是模仿柯有倫、方文山，又學康康說話的聲音：「我是康康，大家今天好嗎？」超像的聲音讓全場驚呆，康康笑說，Darren模仿他說話已經不是新聞，Darren常常會用他的聲音和周杰倫外婆聊天，有一次他私下碰到周杰倫外婆，對方很感激地對他說：「謝謝你常常跟我聊天。」他才知道Darren經常假裝是他，打電話和周杰倫外婆噓寒問暖，十分暖心。前兩年受到疫情影響，整個演藝圈的環境並不好，如今大環境慢慢復甦，各家電視台都開始做除夕特別節目，重新變得熱鬧起來，他們也表示：「這才像過年，沒有特別節目看其實很孤單。」這次除夕特別節目其實還有邀請到吳宗憲，但礙於對方的活動實在太多只能缺席。先前胡瓜上節目《綜藝一級棒》和主持人康康合體，透露康康是他籌辦演唱會的主持群之一，康康解釋兩人合作《鑽石舞台之夜演唱會》的關鍵，「從小看瓜哥節目長大，但我都沒有做過秀，這次瓜哥問我們要不要一起做。」這次的酬勞任賢齊等人都捐出去做善事，他也開玩笑表示：「因為我拿很少所以沒有捐。」這次辛龍雖然有受邀仍不會出席，似乎還是沒有準備好面對大眾，對此，康康也感嘆：「辛龍出來還是要看他自己的心情。」