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▲歐比王僅22公分高、2公斤重，但只要發號施令，羊群就會乖乖地移動，出奇制勝的招數就是牠那明亮的叫聲。（圖／翻攝自TikTok）

▲歐比王旁邊默默觀察牧羊活動一段時間後，就展現出聰明又有膽量的技巧，迅速掌握到牧羊的要領。（圖／翻攝自TikTok）

史上最迷你的牧羊犬！阿爾卑斯山有隻吉娃娃是牧羊高手，雖然身型嬌小，卻能熟練地穿梭在千隻羊群中發號施令，成功讓羊群乖乖聽指令，霸氣趕羊的姿態可愛又帥氣。畫面曝光後，讓這隻吉娃娃瞬間成為人氣明星狗，網友們紛紛笑喊：「這隻吉娃娃的靈魂恐怕是一隻邊牧。」網友「@dampatenlair」在Tiktok分享多部影片，只見一隻尺寸迷你的吉娃娃，竟在追趕大批綿羊群，雖然吉娃娃體型僅綿羊的1/10，卻散發出熟練又霸氣的姿態，完全就是專業牧羊犬，奇特畫面引起熱議。據悉，該隻吉娃娃名字叫做歐比王（Obi-Wan），原先和主人達馬里斯（Damaris）居住在法國，之後一同移居到阿爾卑斯山，這才找到狗生「牧羊志業」。歐比王僅22公分高、2公斤重，但只要發號施令，羊群就會乖乖地移動，出奇制勝的招數就是牠那明亮的叫聲。達馬里斯透露，歐比王並非一開始就會牧羊，而是受到恩師澳洲卡爾比犬（Australian Kelpie）所啟蒙，歐比王旁邊默默觀察牧羊活動一段時間後，就展現出聰明又有膽量的技巧，迅速掌握到牧羊的要領。如今家裡其他牧羊犬無法完全控制羊群時，達馬里斯就會請歐比王幫忙。不過歐比王即使已經是一隻合格的牧羊犬，有時還是會過於調皮，例如故意嚇走正在吃草的羊，且歐比王皮毛天生無法長期禦寒，因此冷風吹來還是會躲進達馬里斯的懷裡取暖，模樣相當可愛。影片曝光後，吸引上百萬流量，歐比王瞬間成為小有名氣的明星狗，網友們紛紛笑喊「這輩子居然能看到吉娃娃牧羊」、「這隻吉娃娃的靈魂恐怕是一隻邊牧」。