我是廣告 請繼續往下閱讀

美國準總統川普明年1月將就職，總統賴清德將指派立法院長韓國瑜率團，到川普就職典禮觀禮。國民黨立委李彥秀表示，賴清德找韓國瑜擔任特使率團訪美，有三層意義，讓持續緊張超過半年的朝野關係獲得舒緩，且韓國瑜是「現任院長」等級的特使，讓台灣更被看見，不僅是不二人選，也是最佳人選。李彥秀說，賴清德此舉有三層意義，首先，讓持續緊張超過半年的朝野關係獲得舒緩，第二，韓國瑜也是「現任院長」等級的特使，讓台灣更被看見，第三，由民意機關的立法院長代表出席，更能向全世界展現台灣自由、民主、多元的價值。韓國瑜不僅是不二人選，也是最佳人選。李彥秀說，這是賴清德總統的一小步，也是未來更多可能的一大步。未來朝野要有更好的合作與溝通，還需要賴清德與民進黨更多的善意，負起執政黨該有的擔當，不要再放任網軍側翼抹黑、抹紅在野黨外，關於一些重要的民生政策法案，例如《財政收支劃分法》的修正，也能多聽聽在野黨的心聲，不要在同胞裡找敵人。未來朝野關係才會有更良性的互動與發展。