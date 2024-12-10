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為提升機場空側營運效能及工程應變決策能力，交通部運輸研究所與國內財團法人成大研究發展基金會，合作研發本土化機場模擬技術，並建置「機場空側模擬分析系統」(Airport Airside Simulation and Analysis System），並在今（9）日舉行成果發表會，邀請交通部航政司、民航局(含飛航服務總臺及國際航空站)、桃園機場公司、中華機場協會、顧問公司、大專院校交通相關科系所等共45位共同參與。交通部運輸研究所指出，「機場空側模擬分析系統」可提供桃園機場公司、交通部民航局與航空站等單位做為機場營運決策分析輔助工具，軟體系統功能包括機場空側場面管理、航班管理、專案管理及模擬評估等，使用者可依需求設定機場場面配置、參數數值、機場起降航班數量、起降間隔，以及設定空側運轉情境，包括：起飛、降落、滑行等，以及拖機與地停等實務操作；並可因應不同天候及工程變動情境，進行方案評估與擇選。除可掌握機場空側容量、強化機場空側在日常情境及干擾情境之方案評估、釐清異常狀況及場面施工所導致延滯原因外，並可提升機場營運效能，進而撙節航空公司經營成本及減少旅客等候時間而機場為因應營運所需進行之機場模擬評估，過去均委由國外團隊專案辦理，較無法貼近營運使用需求(如場面例行維修之影響評估)，亦無法厚植我國機場空側模擬分析能力。運研所為發展我國自主掌握之本土化軟體工具，歷經106~107年、110~111年完成機場空側容量評析核心技術開發，再進一步於112~113年研發成為具人機介面親和性之完整軟體。在開發過程中，已完成松山機場與桃園機場容量評析、桃園機場驗證及多項實際案例分析，且透過機場相關機關(構)的試用，蒐集使用者回饋意見再進行修正，並於今(113)年10月在民航局與桃園機場公司各完成1場教育訓練，除上述單位人員參加以外，並邀請飛航服務總台、台北國際航空站、高雄航空站、台中航空站等人員參與，以推廣後續實務應用。運輸研究所長期致力於機場營運管理相關技術之先導研究與本土化，後續將持續發展並擴充深化核心技術能力，包括中期強化航管與航務協調模擬、離場管理、到場管理、其他活動型態之模擬及策略建議能力；長期擴大應用範圍至地勤與陸側範圍，期許「機場空側模擬分析系統」成為我國民用機場之本土化標準分析工具。運輸研究所表示，本次成果發表會除推廣本軟體系統應用於機場規劃或評估流程以外，並期許藉由民用航空及相關領域先進之參與，提供未來精進、擴充及應用之建議，做為後續發展之參據。