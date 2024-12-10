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▲網友最近討論劍湖山世界沒落的問題，貼文引起廣大迴響。（圖／翻攝自劍湖山世界臉書）

▲劍湖山曾經推出鬼屋系列備受好評，當年只要到劍湖山，要玩鬼屋都要等上一小時以上，推出那幾年每年都有超過120萬人到園區朝聖。（圖/劍湖山提供）

▲劍湖山現在每到夏日會開啟水樂園，也吸引許多民眾前往朝聖，暑假高峰期人潮是平日月份的兩倍之多。（圖／翻攝自劍湖山世界臉書）

劍湖山世界已經回不去？位於雲林的劍湖山世界，在過去是許多學生校外教學必去的遊樂園之一，然而隨著新型的遊樂園相繼出現之後，包括麗寶樂園、兒童新樂園、義大世界等，昔日南台灣遊樂園霸主劍湖山地位受到威脅。一名網友在PTT貼文指出「，逛了一圈發現劍湖山更新的設施只有驚嚇列車，而且還是一堆音效跟佈景，是沒有人扮鬼的鬼屋，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「還真的有10幾年沒去劍湖山了...都沒有新的設施就沒新鮮感」；不過也有人表示然而劍湖山世界是不是真的如網友所說「跌落神壇」？記者實際查看觀光署針對劍湖山遊客人潮統計，直至近年撇開疫情不說，。整體來看，雖然人潮確實有降低，但還不至於到完全沒人的地步，而在去年全年度入園人數逼近破百萬，是疫情之後的最佳成績，，官方明年可能還得再想想其他方法，來增加樂園的吸引力。實際到劍湖山Google查看最新評價，、「不想人擠人平日來絕對什麼都能玩到！夏天也很適合來玩水。」《NOWnews》記者也採訪11月中旬剛到劍湖山遊玩的李先生，他則表示自己上次去劍湖山就是鬼屋最紅的時候，將近有13年沒有到劍湖山遊玩，如果你也久未造訪劍湖山，下回有計劃到雲林旅遊時，也許跟不同人一起前往遊玩會有不同的體驗哦！