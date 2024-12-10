劍湖山世界已經回不去？位於雲林的劍湖山世界，在過去是許多學生校外教學必去的遊樂園之一，然而隨著新型的遊樂園相繼出現之後，包括麗寶樂園、兒童新樂園、義大世界等，昔日南台灣遊樂園霸主劍湖山地位受到威脅。有遊客就分享自己睽違多年去劍湖山遊玩，結果被現場人潮少到傻眼，貼文引起廣大迴響。《NOWnews》也整理劍湖山15年遊客數據比較、最新評價以及訪問剛去劍湖山玩過的遊客，了解劍湖山園區的現況。
一名網友在PTT貼文指出「前幾天和朋友睽違15年到劍湖山玩，但印象跟過去截然不同，以前覺得好玩的地方，工作人員比遊客還要多，逛了一圈發現劍湖山更新的設施只有驚嚇列車，而且還是一堆音效跟佈景，是沒有人扮鬼的鬼屋，怎麼劍湖山會淪落至此？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「少子化問題嚴重，未來遊樂園只會越來越少人」、「現在大家流行出國，遊樂園人潮會減少是一定的」、「還真的有10幾年沒去劍湖山了...都沒有新的設施就沒新鮮感」；不過也有人表示「遊樂園本來就吃寒暑假跟假日，平日去當然人很少啊」、「平日如果遊樂園擠滿人才可怕，連假去感受不同，其實沒那麼誇張」、「夏天去看看你會有不同感受，水樂園其實還蠻好玩的哦！」
劍湖山15年前遊客數據公開！巔峰期每年超過128萬人造訪
然而劍湖山世界是不是真的如網友所說「跌落神壇」？記者實際查看觀光署針對劍湖山遊客人潮統計，15年前的「2009年」，劍湖山整年一共有113萬遊客到此遊玩；而在隔年推出全球唯一4D電影院鬼屋時，整年度人潮就拉到127萬餘人次；到了2012年整年度又飆高至128萬人，其實人氣在當時可以說是相當旺，往後幾年就大約都是110萬至120萬之間。
直至近年撇開疫情不說，從2023年統計來看，有97萬名遊客造訪，2024年前9月有大約60萬人，如果按照去年人潮趨勢，今年人數大約會落在90萬左右。整體來看，雖然人潮確實有降低，但還不至於到完全沒人的地步，而唯一確定的是，按照往年數據來看，平常月份的人潮，都是大月暑假、年底、寒假的一半左右，因此平日去人潮沒想像多，完全是非常合理的事。
劍湖山世界今年破百萬人可能無望！最新評價、園區現況曝光
而在去年全年度入園人數逼近破百萬，是疫情之後的最佳成績，劍湖山官方今年初就表示，將持續推動主題活動，加上觀光署台灣好樂園行銷等，希望今年入園人數衝破百萬大關，不過按照目前看來，今年破百萬人入園的目標可能無望，官方明年可能還得再想想其他方法，來增加樂園的吸引力。
實際到劍湖山Google查看最新評價，其實多數遊客仍然給出5星好評表示「人潮確實沒有以前多，但還是非常的好玩」、「還是非常適合帶小孩一同前往的樂園，衝瘋飛車超好玩的」、「好幾年沒來了，滿滿的童年回憶，便宜又好玩」、「喜歡平日較少人，適合親子的好樂園」、「不想人擠人平日來絕對什麼都能玩到！夏天也很適合來玩水。」
《NOWnews》記者也採訪11月中旬剛到劍湖山遊玩的李先生，他則表示自己上次去劍湖山就是鬼屋最紅的時候，將近有13年沒有到劍湖山遊玩，由於自己是平日前往，因此也被園區內的人潮驚訝到，和過往人山人海、每個遊樂設施都要排隊的景象截然不同，不過李先生也說：「小時候玩跟長大玩真的感受不同，還是很推薦大家來回味童年！」如果你也久未造訪劍湖山，下回有計劃到雲林旅遊時，也許跟不同人一起前往遊玩會有不同的體驗哦！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「少子化問題嚴重，未來遊樂園只會越來越少人」、「現在大家流行出國，遊樂園人潮會減少是一定的」、「還真的有10幾年沒去劍湖山了...都沒有新的設施就沒新鮮感」；不過也有人表示「遊樂園本來就吃寒暑假跟假日，平日去當然人很少啊」、「平日如果遊樂園擠滿人才可怕，連假去感受不同，其實沒那麼誇張」、「夏天去看看你會有不同感受，水樂園其實還蠻好玩的哦！」
劍湖山15年前遊客數據公開！巔峰期每年超過128萬人造訪
然而劍湖山世界是不是真的如網友所說「跌落神壇」？記者實際查看觀光署針對劍湖山遊客人潮統計，15年前的「2009年」，劍湖山整年一共有113萬遊客到此遊玩；而在隔年推出全球唯一4D電影院鬼屋時，整年度人潮就拉到127萬餘人次；到了2012年整年度又飆高至128萬人，其實人氣在當時可以說是相當旺，往後幾年就大約都是110萬至120萬之間。
直至近年撇開疫情不說，從2023年統計來看，有97萬名遊客造訪，2024年前9月有大約60萬人，如果按照去年人潮趨勢，今年人數大約會落在90萬左右。整體來看，雖然人潮確實有降低，但還不至於到完全沒人的地步，而唯一確定的是，按照往年數據來看，平常月份的人潮，都是大月暑假、年底、寒假的一半左右，因此平日去人潮沒想像多，完全是非常合理的事。
劍湖山世界今年破百萬人可能無望！最新評價、園區現況曝光
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實際到劍湖山Google查看最新評價，其實多數遊客仍然給出5星好評表示「人潮確實沒有以前多，但還是非常的好玩」、「還是非常適合帶小孩一同前往的樂園，衝瘋飛車超好玩的」、「好幾年沒來了，滿滿的童年回憶，便宜又好玩」、「喜歡平日較少人，適合親子的好樂園」、「不想人擠人平日來絕對什麼都能玩到！夏天也很適合來玩水。」
《NOWnews》記者也採訪11月中旬剛到劍湖山遊玩的李先生，他則表示自己上次去劍湖山就是鬼屋最紅的時候，將近有13年沒有到劍湖山遊玩，由於自己是平日前往，因此也被園區內的人潮驚訝到，和過往人山人海、每個遊樂設施都要排隊的景象截然不同，不過李先生也說：「小時候玩跟長大玩真的感受不同，還是很推薦大家來回味童年！」如果你也久未造訪劍湖山，下回有計劃到雲林旅遊時，也許跟不同人一起前往遊玩會有不同的體驗哦！