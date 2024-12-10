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農業部、教育部合作推動「班班喝鮮乳」政策，不過配套措施不完善引發爭議，董氏基金會與國教行動聯盟今（10）日共同呼籲，台灣學童每日鈣質攝取不足，影響骨骼成長和身高，要求「班班有鮮乳」政策不應減少或取消，但須做好配套，完善學校的冷鏈設備。董氏基金會與國教行動聯盟認為，「班班有鮮乳」政策立意佳，但倉促上路導致執行困難重重，符合溯源規範的酪農不多，且因校園冷鏈設備不足、師生工作量激增等問題，甚至出現要學童一次帶多瓶保久乳回家的情形。董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，學童乳品政策滿足成長階段鈣質需求，改善營養不均與飲食習慣，是難得爭取到的美意，不應減少或取消。且不論是保久乳還鮮乳，均為國產生乳製成，營養價值相近，而保久乳更能解決配送問題，乳糖不耐症或對牛奶過敏的學生，也可選擇其他高鈣食品。國教盟理事長王瀚陽則建議教育部將冷鏈設備納入學校補助計畫，也可透過志工和家長協助配送，提升政策執行效率，避免將責任推卸至學校與家長上，呼籲政府、學校與社會各界應攜手推動，透過國產乳品供應與飲食教育，不僅增加鈣質攝取，更可培養學童飲用乳品的良好習慣。