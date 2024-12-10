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《鏡週刊》今（10）日報導指出，柯營內部人士爆料，2024總統大選藍白合在君悅飯店破局隔天，柯文哲立刻透過立委羅廷瑋聯繫蔡正元，想找台中市長盧秀燕，企圖創造出「柯盧合」。對此，國民黨立委徐巧芯直言，這條新聞完全就是在分化國民黨，並爆料柯文哲有2支手機，其中一支手機被另外一支手機命名為「羅廷瑋」。徐巧芯今日在《新聞大白話》指出，這個新聞完全就是在分化國民黨，在讓國民黨支持者覺得盧秀燕和羅廷瑋在選舉時沒有好好幫新北市長侯友宜，但完全沒有這件事。徐巧芯說，現在檢調在解密柯文哲的手機，柯文哲2支手機被還原後發生一件很奇怪事情，就是A手機輸入B手機的名稱叫做「羅廷瑋」，但羅廷瑋在選前根本不認識柯文哲，柯文哲幫羅廷瑋錄的競選影片是透過蔡壁如請託錄影的，所以羅廷瑋是在今年3月選後才透過民眾黨員與柯文哲有個餐敘，才交換聯絡方式。徐巧芯說，柯文哲的B手機被A手機設定為「羅廷瑋」，所以檢警就看到「羅廷瑋」在跟前立委蔡正元聊藍白合破局後，是否要去找盧秀燕尋求「柯盧配」機會，那其實是柯文哲和蔡正元這兩人在談，「這很容易想嘛！你們覺得柯文哲跟蔡正元聊天需要透過羅廷瑋嗎？有需要嗎？」徐巧芯指出，蔡正元也說了沒有羅廷瑋電話，此事還有個證人，就是國民黨立委羅智強，先前羅廷瑋在表決暫緩總預算時未舉手，當時蔡正元就在電視上罵羅，羅廷瑋想和蔡正元道歉，可沒有對方聯絡方式，所以就詢問羅智強能否幫他跟蔡正元聯繫，蔡正元說「不用了，沒關係」，所以自始至終蔡正元跟羅廷瑋根本沒講過話，也沒有聯繫方式。